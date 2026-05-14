Hotel Gołębiewski w Pobierowie: kiedy przyjmie pierwszych gości?

Po długich latach prac i wielokrotnych zmianach terminów, budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie zbliża się do finiszu. Ten potężny kompleks wypoczynkowy, zlokalizowany tuż przy bałtyckiej plaży, od dawna przyciąga uwagę nie tylko mieszkańców Pomorza Zachodniego, ale również turystów z całego kraju. Będzie to zdecydowanie największy tego rodzaju obiekt w Polsce, oferujący mnóstwo luksusowych udogodnień i atrakcji dla odwiedzających.

Gołębiewski w Pobierowie: 1200 pokoi, 13 kondygnacji i widok na morze

Nadbałtycki kolos przygotowuje się na przyjęcie pierwszych turystów. W ofercie znajdzie się między innymi 1200 nowocześnie urządzonych pokoi rozmieszczonych na 13 piętrach. Do dyspozycji gości oddana zostanie rozbudowana strefa SPA, duży kompleks basenowy oraz prywatna sala kinowa. Nie można też zapomnieć o bogatym zapleczu gastronomicznym, które z pewnością podniesie standard i prestiż pobytu w tym miejscu.

Oficjalne otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Kiedy zaplanowano inaugurację?

Zgodnie z zapowiedziami, oficjalne otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie ma nastąpić 26 czerwca 2026 roku. Będzie to czas zbiegający się z końcem roku szkolnego i początkiem letnich wakacji. Można więc zakładać, że mnóstwo osób zapragnie spędzić weekend w nowym, nadmorskim gigancie. Aby jednak cieszyć się pobytem, trzeba najpierw zabezpieczyć sobie miejsce. Kiedy zatem ruszy oficjalny system rezerwacji? O tym poniżej.

Rezerwacje w Gołębiewskim: data startu systemu w Pobierowie

Jak informuje portal gs24.pl, proces przyjmowania rezerwacji w hotelu Gołębiewski w Pobierowie wystartuje 15 maja. To właśnie tego dnia poznamy pełną dostępność pokoi na nadchodzący sezon. Równie ważne jest to, że wtedy ostatecznie dowiemy się, jakie będą ceny za nocleg w gigantycznym obiekcie nad polskim morzem.

Pobierowo czeka na boom. Otwarcie Gołębiewskiego zmieni kurort

Uruchomienie ogromnego hotelu Gołębiewski może diametralnie odmienić skalę ruchu turystycznego w całym Pobierowie. Już sama informacja o zbliżającym się starcie rezerwacji wywołuje olbrzymie zainteresowanie wśród wczasowiczów planujących urlop nad Bałtykiem.

Nie da się ukryć, że na tej potężnej inwestycji zyska cała gmina. Zwiększona liczba turystów to doskonała wiadomość dla lokalnych restauratorów, właścicieli kawiarni, sklepów oraz innych atrakcji. Dla Pobierowa nadchodzący czas może oznaczać wejście do absolutnej czołówki najchętniej odwiedzanych polskich kurortów nadmorskich.

Praca w hotelu Gołębiewski. Gigant w Pobierowie wciąż rekrutuje

Zbliżające się wielkimi krokami otwarcie sprawia, że w hotelu trwają bardzo intensywne poszukiwania personelu. Tak gigantyczny obiekt wymaga zatrudnienia setek pracowników do sprawnej obsługi, w tym m.in. recepcjonistów, kucharzy, kelnerów, specjalistów od strefy wellness, pań pokojowych czy pracowników technicznych. Dla mieszkańców regionu to doskonała szansa na znalezienie nowej posady i wyraźne ożywienie lokalnego rynku pracy, co nabiera szczególnego znaczenia tuż przed startem wysokiego sezonu wakacyjnego.