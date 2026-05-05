Zaledwie kilka dni temu inwestor oficjalnie potwierdził, że potężny nadmorski obiekt przyjmie pierwszych gości 26 czerwca 2026 roku. Hotel Gołębiewski w Pobierowie wystartuje więc na samym początku letnich wakacji, co jest strategicznym i wymagającym terminem. Mimo ustalenia dokładnej daty debiutu, w zakładce z karierą na stronie internetowej resortu wciąż widnieje długa lista wakatów. Wszystko wskazuje na to, że kadra pracownicza nie została jeszcze w pełni uformowana. Kogo dokładnie brakuje na pokładzie tuż przed historycznym otwarciem?

Kogo zatrudni Hotel Gołębiewski w Pobierowie? Trwa wielka rekrutacja

Zarząd kompleksu nieprzerwanie szuka osób chętnych do podjęcia zatrudnienia nad polskim morzem. Z opublikowanych w sieci ogłoszeń wynika, że kierownictwo Hotelu Gołębiewski ma ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z przeróżnych dziedzin gastronomii, obsługi i administracji. Obecnie na zatrudnienie mogą liczyć:

- Ochroniarze dbający o bezpieczeństwo na terenie resortu

- Pracownicy obsługujący recepcję

- Pokojowe

- Eksperci zajmujący się organizacją eventów

- Osoby do obsługi hotelowej pralni

- Kierownicy poszczególnych zmian operacyjnych

- Specjaliści zasilający dział kadr i płac

- Kelnerzy i kelnerki serwujący posiłki

- Szefowie kuchni oraz kucharze

- Cukiernicy i mistrzowie wypieków

- Barmani

- Osoby do bieżącej pomocy w kuchni

- Piekarze

- Pracownicy dbający o hotelowe hole

- Mistrzowie przygotowywania japońskiego sushi.

Praca w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Gigant potrzebuje personelu

Nadmorski resort w Pobierowie stanowi jeden z najodważniejszych i najdroższych projektów w polskiej branży turystycznej minionych lat. Gigantyczna skala budynku oraz zapowiadany wysoki standard świadczonych usług generują potężne zapotrzebowanie kadrowe w bardzo krótkim oknie czasowym. To doskonale tłumaczy, dlaczego administracja wciąż publikuje nowe anonse rekrutacyjne, nawet po ogłoszeniu oficjalnego startu działalności.

Należy również pamiętać, że debiut pod koniec czerwca zbiega się z początkiem absolutnego szczytu sezonu wakacyjnego. To właśnie w tym okresie ruch turystyczny nad Morzem Bałtyckim drastycznie rośnie, wymuszając na hotelarzach funkcjonowanie na najwyższych możliwych obrotach od pierwszego dnia otwarcia drzwi dla podróżnych. Liczebność personelu odegra w tej sytuacji kluczową rolę.

Jakie atrakcje oferuje Hotel Gołębiewski w Pobierowie?

Otwarcie tego kolosalnego kompleksu to bez wątpienia jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na bałtyckim wybrzeżu. Potężna inwestycja w Pobierowie ma pełnić docelowo funkcję w pełni samowystarczalnego resortu wypoczynkowego, który przyciągnie nie tylko miłośników błogiego relaksu, ale również całe rodziny z dziećmi oraz fanów aktywnego spędzania czasu.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że potężna konstrukcja liczy aż trzynaście pięter i mieści w sobie aż 1200 luksusowych pokoi dla wczasowiczów. Odwiedzający będą mogli skorzystać między innymi z rozbudowanej strefy SPA, ogromnego kompleksu nowoczesnych basenów, własnej sali kinowej oraz niezwykle bogatego zaplecza kulinarnego. Oczywistym i najbardziej pożądanym w letnim sezonie atutem obiektu jest także jego bezpośrednie sąsiedztwo z szeroką, piaszczystą plażą.