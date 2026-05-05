Hotel Gołębiewski w Pobierowie ogłosił datę otwarcia. Lista wakatów wciąż gigantyczna

Anastazja Lisowska
2026-05-05 8:19

Gigantyczny Hotel Gołębiewski w Pobierowie szykuje się do długo oczekiwanego debiutu, który zaplanowano na końcówkę czerwca. Choć data przyjęcia pierwszych turystów zbliża się nieubłaganie, obiekt nadal prowadzi intensywną rekrutację. Opublikowane oferty pracy sugerują, że nadmorski moloch wciąż nie skompletował pełnej załogi i w trybie pilnym poszukuje rąk do pracy.

Kiedy otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie? Znamy dokładną datę

Zaledwie kilka dni temu inwestor oficjalnie potwierdził, że potężny nadmorski obiekt przyjmie pierwszych gości 26 czerwca 2026 roku. Hotel Gołębiewski w Pobierowie wystartuje więc na samym początku letnich wakacji, co jest strategicznym i wymagającym terminem. Mimo ustalenia dokładnej daty debiutu, w zakładce z karierą na stronie internetowej resortu wciąż widnieje długa lista wakatów. Wszystko wskazuje na to, że kadra pracownicza nie została jeszcze w pełni uformowana. Kogo dokładnie brakuje na pokładzie tuż przed historycznym otwarciem?

Kogo zatrudni Hotel Gołębiewski w Pobierowie? Trwa wielka rekrutacja

Zarząd kompleksu nieprzerwanie szuka osób chętnych do podjęcia zatrudnienia nad polskim morzem. Z opublikowanych w sieci ogłoszeń wynika, że kierownictwo Hotelu Gołębiewski ma ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z przeróżnych dziedzin gastronomii, obsługi i administracji. Obecnie na zatrudnienie mogą liczyć:

- Ochroniarze dbający o bezpieczeństwo na terenie resortu

- Pracownicy obsługujący recepcję

- Pokojowe

- Eksperci zajmujący się organizacją eventów

- Osoby do obsługi hotelowej pralni

- Kierownicy poszczególnych zmian operacyjnych

- Specjaliści zasilający dział kadr i płac

- Kelnerzy i kelnerki serwujący posiłki

- Szefowie kuchni oraz kucharze

- Cukiernicy i mistrzowie wypieków

- Barmani

- Osoby do bieżącej pomocy w kuchni

- Piekarze

- Pracownicy dbający o hotelowe hole

- Mistrzowie przygotowywania japońskiego sushi.

Praca w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Gigant potrzebuje personelu

Nadmorski resort w Pobierowie stanowi jeden z najodważniejszych i najdroższych projektów w polskiej branży turystycznej minionych lat. Gigantyczna skala budynku oraz zapowiadany wysoki standard świadczonych usług generują potężne zapotrzebowanie kadrowe w bardzo krótkim oknie czasowym. To doskonale tłumaczy, dlaczego administracja wciąż publikuje nowe anonse rekrutacyjne, nawet po ogłoszeniu oficjalnego startu działalności.

Należy również pamiętać, że debiut pod koniec czerwca zbiega się z początkiem absolutnego szczytu sezonu wakacyjnego. To właśnie w tym okresie ruch turystyczny nad Morzem Bałtyckim drastycznie rośnie, wymuszając na hotelarzach funkcjonowanie na najwyższych możliwych obrotach od pierwszego dnia otwarcia drzwi dla podróżnych. Liczebność personelu odegra w tej sytuacji kluczową rolę.

Jakie atrakcje oferuje Hotel Gołębiewski w Pobierowie?

Otwarcie tego kolosalnego kompleksu to bez wątpienia jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na bałtyckim wybrzeżu. Potężna inwestycja w Pobierowie ma pełnić docelowo funkcję w pełni samowystarczalnego resortu wypoczynkowego, który przyciągnie nie tylko miłośników błogiego relaksu, ale również całe rodziny z dziećmi oraz fanów aktywnego spędzania czasu.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że potężna konstrukcja liczy aż trzynaście pięter i mieści w sobie aż 1200 luksusowych pokoi dla wczasowiczów. Odwiedzający będą mogli skorzystać między innymi z rozbudowanej strefy SPA, ogromnego kompleksu nowoczesnych basenów, własnej sali kinowej oraz niezwykle bogatego zaplecza kulinarnego. Oczywistym i najbardziej pożądanym w letnim sezonie atutem obiektu jest także jego bezpośrednie sąsiedztwo z szeroką, piaszczystą plażą.

