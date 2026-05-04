Podsumowanie majowego weekendu na drogach województwa zachodniopomorskiego!

W okresie od 30 kwietnia do 3 maja 2026r. wzrosła liczba zdarzeń drogowych w odniesieniu do ubiegłorocznej majówki. W tym roku doszło do 240 kolizji oraz 12 wypadków, w których rannych zostało 13 osób, a jedna osoba poniosła śmierć. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 197 kolizji i 11 wypadków, w których 11 osób zostało rannych, a jedna zginęła.

Mimo krótszego niż w ubiegłych latach weekendu majowego zachodniopomorscy policjanci ujawnili również 58 kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownice pod wpływem alkoholu, podczas gdy rok wcześniej było ich 53. Ponadto 9 osób prowadziło pojazd pod wpływem środków odurzających.

Na drogach naszego województwa w miniony weekend policjanci odnotowali wzmożony ruch, w szczególności na trasach szybkiego ruchu A6, S3 i S6. Był to niezwykle intensywny czas pracy dla zachodniopomorskich mundurowych. Przez cztery dni majowego weekendu funkcjonariusze przeprowadzili 3865 interwencji.