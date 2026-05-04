Nowy zakaz na berlińskich dworcach. Nowy zakaz uderzy w uciążliwych pasażerów

Nowe reguły na berlińskich stacjach

Deutsche Bahn uderza w patologiczne zachowania na dwóch problematycznych berlińskich stacjach: Zoologischer Garten i Ostbahnhof. Od 1 maja obowiązuje tam całkowity zakaz picia alkoholu oraz wnoszenia otwartych butelek i puszek. Restrykcje obejmują cały teren dworców i wyznaczone strefy przed nimi.

Dziennik B.Z. donosi, że to odpowiedź na lawinowo rosnącą przestępczość, w tym kradzieże, bójki z użyciem noży, dewastacje i brud. Złamanie zakazu oznacza natychmiastowe usunięcie z dworca, a uporczywe ignorowanie przepisów może skończyć się wnioskiem do sądu.

Alkohol tylko w dworcowych lokalach

Z nowych przepisów zwolniono jedynie lokale gastronomiczne i sklepy na terenie stacji, pod warunkiem, że alkohol jest spożywany na miejscu. W efekcie wypicie piwa w barze jest dozwolone, ale wyjście z nim na peron już nie.

Przez pierwsze tygodnie ochrona dworców będzie stawiać na rozmowę i uświadamianie pasażerów o nowych zasadach. Ostrzejsze działania zostaną podjęte dopiero w przypadku braku współpracy i ignorowania poleceń służb.

Przerażające statystyki przestępczości

Problem bezpieczeństwa na berlińskich stacjach S-Bahn jest ogromny. Tylko w pierwszej połowie 2025 roku policja zarejestrowała niemal siedem tysięcy (dokładnie 6987) incydentów. Choć to marginalny spadek w porównaniu z ubiegłymi latami, te lokalizacje nadal pozostają w czołówce najbardziej niebezpiecznych miejsc w stolicy Niemiec.

Wśród najpowszechniejszych przestępstw dominują kradzieże, których odnotowano 728. Na drugim miejscu znalazły się przestępstwa narkotykowe (459), a stawkę zamykają pobicia i ataki fizyczne (442).

Przedstawiciele kolei jasno wskazują, że alkohol jest głównym zapalnikiem agresji i skrajnie nieodpowiednich zachowań, do których zaliczono również publiczne załatwianie potrzeb fizjologicznych.

Zakaz picia alkoholu nie obejmie ulic

W przeciwieństwie do Polski, w Niemczech nie ma ogólnokrajowego prawa zakazującego picia alkoholu pod chmurką. Spożywanie piwa na ulicy czy w parku jest całkowicie legalne i wolne od mandatów. Dlatego wprowadzony przez Deutsche Bahn zakaz jest ewenementem – to zdecydowane, lokalne rozwiązanie mające uzdrowić sytuację w najbardziej newralgicznych punktach miasta.

Możliwe rozszerzenie zakazu

Władze kolei nie ukrywają, że zmiany na stacjach Zoo i Ostbahnhof mogą być dopiero początkiem. Jeśli restrykcje odniosą skutek i poprawią bezpieczeństwo, kolejne dworce w Berlinie mogą zostać objęte identycznym zakazem.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie

53