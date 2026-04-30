Nadmorski kolos w końcu przyjmie gości. Ujawniono datę otwarcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Długo wyczekiwana chwila dla wielu turystów! Hotel Gołębiewski w Pobierowie wreszcie podał oficjalny termin rozpoczęcia działalności – obiekt zacznie przyjmować gości 26 czerwca. Co ważne, rezerwacje pokoi w tym ekskluzywnym obiekcie ruszą w połowie maja. Osoby pragnące jako pierwsze przetestować nowe wnętrza powinny na bieżąco śledzić komunikaty i już rezerwować sobie końcówkę czerwca na wyjazd nad morze.

Od 26 czerwca zapraszamy do Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. W połowie maja udostępnimy możliwość rezerwacji. Tuż przy plaży powstała przestrzeń, w której wszystko jest na miejscu - park wodny Tropikana, baseny, restauracje oraz różne sposoby spędzania czasu, niezależnie od tego, jak lubisz wypoczywać. [...] - czytamy na stronie obiektu na Facebooku.

Jakie atrakcje oferuje hotel Gołębiewski w Pobierowie?

Potężny budynek położony bezpośrednio przy bałtyckiej plaży robi ogromne wrażenie już z zewnątrz. Prawdziwe luksusy kryją się jednak w środku. Gigantyczny obiekt liczy 13 pięter i oferuje 1200 pokoi, a turyści będą mogli korzystać z rozbudowanej strefy SPA, licznych basenów, sali kinowej oraz szerokiej oferty gastronomicznej. Zdjęcia tej imponującej budowli można obejrzeć w dołączonej galerii.

Największy hotel nad Bałtykiem - Gołębiewski w Pobierowie

Gołębiewski w Pobierowie. Dlaczego otwarcie opóźniło się o lata?

Inauguracja działalności tego nadmorskiego kompleksu z pewnością odbije się szerokim echem, zwłaszcza że inwestycja ciągnęła się latami. Pierwotnie otwarcie zaplanowano na 2021 rok, jednak wybuch pandemii oraz śmierć właściciela, Tadeusza Gołębiewskiego, mocno skomplikowały sytuację. Kolejne sezony przynosiły dalsze opóźnienia, aż ostatecznie ustalono, że hotel ruszy w czerwcu 2026 roku.