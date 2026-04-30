Rusza wielka rozbudowa lotniska w Goleniowie. Jest zielone światło

Lotnisko w Goleniowie obsłuży miliony pasażerów

Rozbudowa ma na celu dostosowanie infrastruktury lotniska do dynamicznie rosnącego zapotrzebowania. Obecnie port lotniczy odprawia około 600 tysięcy podróżnych rocznie, jednak szacunki wskazują, że po 2040 roku ta liczba poszybuje nawet do poziomu 2 milionów osób.

– Od wielu lat wspieramy lotnisko pod względem realizacji nowych zadań, a na ten cel zabezpieczyliśmy niemal 50 mln zł – podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Zmodernizowany obiekt zajmie powierzchnię blisko 20 tysięcy metrów kwadratowych. Zamiast trzech osobnych budynków powstanie zintegrowany kompleks, który połączy dotychczasowe bryły w jedną nowoczesną całość, a stary budynek przejdzie gruntowny remont.

Przebudowa Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów nie zakłóci lotów

Aby utrzymać ciągłość pracy portu lotniczego, inwestycję podzielono na etapy. W pierwszej kolejności wznoszone są obiekty zastępcze, które przejmą bieżącą obsługę podróżnych na czas trwania głównego remontu. Trwają prace związane z budynkiem pełniącym początkowo funkcję tymczasowej hali przylotów. Docelowo posłuży on jako zaplecze operacyjne dla personelu lotniskowego, stając się spójnym elementem całego kompleksu.

– Pasażerowie korzystający z lotniska to nie tylko biznes i mieszkańcy regionu, ale coraz częściej turyści z kraju i zagranicy. Nowy terminal pozwoli na komfortową obsługę ponad 200‑miejscowych samolotów – zaznaczył prezes portu Maciej Dziadosz.

Nowy terminal to także zmiany wokół lotniska

Modernizacja wykracza poza same budynki terminala. Teren wokół niego zyska zupełnie nową organizację ruchu, ulepszony układ drogowy oraz nowoczesne ciągi dla pieszych. Wszystkie te zmiany mają zagwarantować wyższą funkcjonalność i wygodę dla użytkowników. Samorządowcy zwracają uwagę, że projekt idealnie wpisuje się w turystyczny boom na Pomorzu Zachodnim.

– Udzielamy 16 mln noclegów rocznie, co stanowi ponad 20 proc. wszystkich noclegów w Polsce. Coraz częściej odwiedzają nas goście z Czech, Słowacji, Austrii czy Skandynawii. Rozbudowa portu lotniczego może znacząco wzmocnić naszą ofertę – dodał Geblewicz.

Koszty rozbudowy lotniska w woj. zachodniopomorskim

Powstający terminal będzie bazował na systemach energooszczędnych oraz innowacyjnym zarządzaniu, co pozwoli zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i odczuwalnie obniżyć wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem portu. Inwestycja opiera się na montażu finansowym z udziałem Polskich Portów Lotniczych, które przekażą do 94,4 mln zł, oraz samorządu województwa zachodniopomorskiego z wkładem rzędu 48,1 mln zł. Suma ta pokrywa mniej więcej 75 procent tzw. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Termin zakończenia modernizacji w Goleniowie

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi, finał wszystkich robót budowlanych wyznaczono na 2027 rok. Jeżeli prace będą postępować zgodnie z harmonogramem, pasażerowie otrzymają do dyspozycji jeden z najlepiej wyposażonych i najnowocześniejszych terminali regionalnych na mapie Polski.

