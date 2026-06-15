Świnoujście żegna znanego urzędnika. Nie żyje Robert Karelus.

Zmarł Robert Karelus

W poniedziałek 15 czerwca 2026 roku przedstawiciele Urzędu Miasta w Świnoujściu oficjalnie przekazali smutną wiadomość o odejściu Roberta Karelusa. Przez bardzo długi czas odpowiadał on za kształtowanie lokalnej polityki wizerunkowej i należał do absolutnego grona najpopularniejszych samorządowców w nadmorskim kurorcie.

"Z prawdziwym smutkiem przekazuje informacje o nagłej śmierci Roberta Karelusa. Wieloletniego pracownika Urzędu Miasta. Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta oraz naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Ale nade wszystko dobrego i pełnego sympatii do wszystkich Człowieka. Pogodnego duchem, skutecznego w działaniu i zawsze pozytywnie nastawionego do ludzi, do których miał dużo szacunku bez względu na poglądy"

- napisała w swoich mediach społecznościowych Joanna Agatowska. Prezydent Świnoujścia wspomniała zmarłego współpracownika w pełnych emocji słowach.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Świnoujściu

Kariera samorządowca w strukturach miejskich rozpoczęła się w 2003 roku. Zastąpił wówczas Zbigniewa Wilkońskiego na stanowisku rzecznika prasowego i od tego momentu stał się głównym łącznikiem władz z dziennikarzami, zajmując się komunikowaniem stanowisk Urzędu Miasta oraz relacjonowaniem kluczowych inwestycji miejskich.

Ponadto urzędnik zapoczątkował funkcjonowanie Biura Informacji i Konsultacji Społecznych. Ta specjalna jednostka miała zdecydowanie ułatwić mieszkańcom kontakt z urzędnikami oraz znacząco usprawnić wzajemny dialog w sprawach publicznych.

Ważne decyzje i głos magistratu

Zmarły regularnie pojawiał się na konferencjach prasowych i chętnie wypowiadał się na tematy związane z rozwojem turystyki, infrastrukturą czy codziennym życiem nadmorskiej miejscowości. Społeczność lokalna traktowała go jako zaufany głos urzędu, ponieważ potrafił w przystępny sposób wyjaśniać zawiłe kwestie administracyjne i skutecznie interweniował w sytuacjach kryzysowych.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i emerytura

Zakończona sukcesem walka z poważną chorobą sprawiła, że w 2021 roku mężczyzna ponownie przekroczył progi swojego miejsca pracy. Tym razem objął on obowiązki naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, które sumiennie realizował aż do momentu przejścia na zasłużony odpoczynek emerytalny.

Odejście znanego samorządowca ze Świnoujścia

Przedstawiciele regionalnych mediów oraz obywatele z pewnością zapamiętają go jako prawdziwy wzór zaangażowania w sprawy samorządowe. Przez blisko dwadzieścia lat pełnił niezwykle odpowiedzialną funkcję reprezentacyjną na rzecz całej społeczności Świnoujścia.

Były wieloletni urzędnik odszedł z tego świata w wieku 64 lat.