Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwarty

Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca 2026 roku. Na ten dzień od wielu lat czekało mnóstwo osób. Inauguracyjne otwarcie przyciągnęło więc wielu gości, którzy na własne oczy chcieli zobaczyć nadmorskiego giganta w całej okazałości. My również mieliśmy okazję być na miejscu, a więcej realcji znajdziecie tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

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Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Hotel Gołębiewski w Pobierowie zyskuje w ocenach Google

Jeszcze przed przyjęciem pierwszych gości Hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się jednym z najczęściej komentowanych obiektów hotelowych w Polsce. W internecie pojawiły się setki opinii, choć hotel formalnie nie prowadził jeszcze działalności. Wiele z nich miało krytyczny charakter i dotyczyło nie jakości usług, lecz samej inwestycji – jej skali, wpływu na krajobraz czy wieloletnich opóźnień w realizacji. Efektem była średnia ocena na poziomie 3,7 gwiazdki w Google jeszcze przed otwarciem.

Dziś nota obiektu wzrosła do 3,9, co pokazuje, że odbiór inwestycji stopniowo się zmienia, choć nadal pozostaje ona jednym z najbardziej dyskutowanych projektów turystycznych nad polskim morzem. Co jednak piszą aktualnie internauci?

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Pobyt w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie to był strzał w dziesiątkę. Pokoje są bardzo przestronne i komfortowe, a jedzenie po prostu pyszne i bardzo urozmaicone. Na ogromne wyróżnienie zasługują animacje – dzieciaki były zachwycone, a my mogliśmy naprawdę odpocząć. Hotel jest niezwykle przyjazny rodzinom z dziećmi, na każdym kroku widać, że infrastruktura jest przemyślana pod kątem najmłodszych.

Piękny hotel który dopiero wystartował po wielu bataliach. Doceniajmy to co Polskie i patrzmy z różnych perspektyw jaki trud był włożony w budowę a nie bądźmy roszczeniowi na każdym kroku.

- napisali internauci na wizytówce Google hotelu.

Inwestycja, która od początku dzieliła opinię publiczną

Hotel w Pobierowie jest przedstawiany jako jeden z największych obiektów hotelowych w Polsce. Już na etapie budowy wzbudzał skrajne reakcje. Zwolennicy wskazywali na potencjalny wpływ inwestycji na rozwój turystyki i gospodarki regionu. Krytycy podnosili natomiast kwestie związane ze skalą zabudowy, wpływem na krajobraz oraz środowisko naturalne. To właśnie te emocje w dużej mierze znalazły odzwierciedlenie w internetowych ocenach jeszcze przed rozpoczęciem działalności hotelu.

Wzrost średniej oceny z 3,7 do 3,9 można uznać za pozytywny sygnał dla inwestora. Jednocześnie dopiero większa liczba opinii od osób, które faktycznie skorzystają z usług hotelu, pozwoli ocenić standard obiektu na podstawie doświadczeń gości, a nie wyłącznie emocji związanych z samą inwestycją.

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