Śmiertelne potrącenie w Suwałkach. 30-latek wpadł na przejściu w Kołbaskowie

PAP
PAP
D.P
2026-08-02 12:13

Funkcjonariusze zatrzymali w niedzielę wczesnym rankiem na polsko-niemieckiej granicy w Kołbaskowie 30-latka ściganego listem gończym. Śledczy podejrzewają go o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w Suwałkach oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Zatrzymany ma zostać przewieziony do aresztu w Suwałkach.

Zbliżenie na kamizelkę policjanta. Obok, na miniaturze, nagranie z wypadku. O potrąceniu w Suwałkach pisze Eska Szczecin.
Autor: Stop Cham/screen, mat. policji/ Materiały prasowe

Poszukiwany listem gończym zatrzymany na granicy

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wydała list gończy za 30-latkiem w środę. Mężczyzna jest podejrzewany o śmiertelne potrącenie 31-letniego pieszego, który przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych. Po zdarzeniu kierowca odjechał, nie udzielając pomocy.

Jak przekazali podlascy policjanci, do zatrzymania doszło w niedzielę około godziny 3 nad ranem na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Kołbaskowie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel poinformował, że decyzją sądu podejrzany trafi na 14 dni do aresztu w Suwałkach. W tym czasie zostaną mu przedstawione zarzuty dotyczące spowodowania śmiertelnego wypadku oraz ucieczki z miejsca tragedii.

Śmiertelne potrącenie w centrum Suwałk. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

Do tragicznego wypadku doszło tydzień temu, w nocy z soboty na niedzielę, na ul. Kościuszki w centrum Suwałk. Według ustaleń śledczych kierujący czarnym mercedesem potrącił 31-letniego mężczyznę, który znajdował się na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Z ustaleń prokuratury wynika, że kierowca nie zatrzymał pojazdu po potrąceniu i odjechał z miejsca zdarzenia. Poszkodowany zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, jednak w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia kara może zostać zaostrzona i wynieść nawet 20 lat więzienia. 

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