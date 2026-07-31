Szybcy i... radośni - ostra jazda w Holiday Park Szczecin!

Tradycyjnie - w czwartek - patrol ESKA SUMMER CITY pojawił się w Holiday Park Szczecin. Odbyły się kolejne wyścigi na torze Drifting Areny! Walka była zacięta, a 5 najlepszych zawodników zostało uhonorowanych pomarańczowymi nagrodami oraz tokenami od Holiday Park Szczecin.

Pomimo, że zawodnicy walczyli z czasem i ze sobą nawzajem - to jednogłośnie przyznali, że bawili się wyśmienicie. Na torze osiągali maksymalne prędkości maszyn, driftowali, jeździli bokiem i kręcili bączki.

Na miejscu nie zabrakło pomarańczowej - pozytywnej energii! Zabawie towarzyszyły Hity na Czasie!