Szybcy i... radośni - ostra jazda w Holiday Park Szczecin!

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-07-31 11:08

Pomarańczowa ekipa po raz kolejny odwiedziła szczeciński park rozrywki!

Tradycyjnie - w czwartek - patrol ESKA SUMMER CITY pojawił się w Holiday Park Szczecin. Odbyły się kolejne wyścigi na torze Drifting Areny! Walka była zacięta, a 5 najlepszych zawodników zostało uhonorowanych pomarańczowymi nagrodami oraz tokenami od Holiday Park Szczecin. 

Pomimo, że zawodnicy walczyli z czasem i ze sobą nawzajem - to jednogłośnie przyznali, że bawili się wyśmienicie. Na torze osiągali maksymalne prędkości maszyn, driftowali, jeździli bokiem i kręcili bączki. 

Na miejscu nie zabrakło pomarańczowej - pozytywnej energii! Zabawie towarzyszyły Hity na Czasie!

Tropikalny upał w Szczecinie
Przeczytaj także:
Baltic Tour Medicover Sport rozkręca się!