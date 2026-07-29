Baltic Tour Medicover Sport rozkręca się!

W niedzielę - pomimo niepogody - mogliście wziąć udział w aktywnościach na plaży w Świnoujściu.

W poniedziałek - warunki atmosferyczne pokrzyżowały nam plany w Kołobrzegu.

We wtorek w końcu pojawiło się przepiękne słońce, a w raz z nim tłum ludzi na plaży w Darłowie. Wszyscy uczestnicy Baltic Tour Medicover Sport mogli wziąć udział w sportowych aktywnościach. To była okazja do tego, aby przebadać się profilaktycznie, przejść przez tor przeszkód, zmierzyć się w turnieju tenisa plażowego oraz podszkolić swoje umiejętności w tym sporcie. Najmłodsi mogli zyskać zmywalne tatuaże oraz tworzyć unikatowe pamiątki z plaży.

Na miejscu nie zabrakło pomarańczowego patrolu, który zabawiał animacjami, konkursami i rozdawał radiowe gadżety! Jednak uczestników Baltic Tour Medicover Sport najbardziej ciekawił nasz tajemniczy sejf z nagrodami! Wszystko odbyło się oczywiście w rytmie Hitów na Czasie!

Kolejne przystanki Baltic Tour Medicover Sport:

29 lipca – Ustka

30 lipca – Łeba

31 lipca – Jastarnia

1 sierpnia – Hel

3 sierpnia – Sopot

4 sierpnia – Gdańsk

5 sierpnia – Gdynia