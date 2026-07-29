Baltic Tour Medicover Sport rozkręca się!

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-07-29 8:20

Tym razem niebieska i pomarańczowa ekipa połączyła siły w Darłowie!

W niedzielę - pomimo niepogody - mogliście wziąć udział w aktywnościach na plaży w Świnoujściu. 

W poniedziałek - warunki atmosferyczne pokrzyżowały nam plany w Kołobrzegu. 

We wtorek w końcu pojawiło się przepiękne słońce, a w raz z nim tłum ludzi na plaży w Darłowie. Wszyscy uczestnicy Baltic Tour Medicover Sport mogli wziąć udział w sportowych aktywnościach. To była okazja do tego, aby przebadać się profilaktycznie, przejść przez tor przeszkód, zmierzyć się w turnieju tenisa plażowego oraz podszkolić swoje umiejętności w tym sporcie. Najmłodsi mogli zyskać zmywalne tatuaże oraz tworzyć unikatowe pamiątki z plaży. 

Na miejscu nie zabrakło pomarańczowego patrolu, który zabawiał animacjami, konkursami i rozdawał radiowe gadżety! Jednak uczestników Baltic Tour Medicover Sport najbardziej ciekawił nasz tajemniczy sejf z nagrodami! Wszystko odbyło się oczywiście w rytmie Hitów na Czasie!

Kolejne przystanki Baltic Tour Medicover Sport:

  • 29 lipca – Ustka
  • 30 lipca – Łeba
  • 31 lipca – Jastarnia
  • 1 sierpnia – Hel
  • 3 sierpnia – Sopot
  • 4 sierpnia – Gdańsk
  • 5 sierpnia – Gdynia
ORP Iskra w Szczecinie
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