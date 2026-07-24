Pomarańczowa ekipa ścigała się na torze Drifting Areny!

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-07-24 10:45

Ponownie zawitaliśmy u lokalnego partnera naszej akcji, czyli w Holiday Park Szczecin.

Za nami kolejne odwiedziny w Holiday Park Szczecin. To co się nie zmienia - to dobra zabawa! Na miejscu byliśmy wraz z naszymi animacjami i pomarańczowymi gadżetami. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w wyścigach na torze Drifting Areny. Wówczas zawodnicy zostali nagrodzeni, zarówno nagrodami od patrolu ESKA SUMMER CITY, jak i tokenami od Holiday Park Szczecin.

Jeżeli chcecie dołączyć do naszych zabaw i wziąć udział w wyścigach to koniecznie wpadnijcie do Holiday Park Szczecin 31 lipca o godzinie 18:00! Do zobaczenia!

ORP Iskra w Szczecinie
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