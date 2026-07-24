Praca sezonowa nad morzem. Gdzie można zarobić podczas wakacji. Otwarcie Hotelu Gołębiewski wywołało rewolucję

Oferty pracy nad Bałtykiem. Gastronomia wiedzie prym

Od pierwszych dni maja aż do końca września Pomorze Zachodnie notuje ogromny wzrost zapotrzebowania na pracowników. Wraz z końcem długiego weekendu masowo ruszają sezonowe stoiska, a funkcjonujące cały rok restauracje zatrudniają dodatkowy personel, aby sprostać ogromnej liczbie przyjezdnych wczasowiczów.

Prezes Północnej Izby Gospodarczej, Hanna Mojsiuk, podkreśla, że na rynku dominują propozycje z branży kulinarnej.

- Zauważamy, że jest nadal bardzo dużo ofert pracy właśnie w gastronomii, hotelarstwie, poszukiwane są osoby zajmujące się np. sprzątaniem i wspieraniem osób pracujących w kuchni i przy obsłudze klientów. Poszukuje się także handlowców czy osób gotowych do pracy w punktach handlowych. Nie brakuje też ofert dla animatorów czy ratowników wodnych - tłumaczy Hanna Mojsiuk.

Według danych PIG, restauracje i kawiarnie generują około 35 procent wszystkich propozycji zatrudnienia na czas wakacji.

Szefowa PIG zaznacza również, że wypłaty utrzymują się na stałym poziomie.

- Od lat widzimy stabilizację wysokości wynagrodzeń pracowników sezonowych - wyjaśnia ekspertka.

W większości przypadków pracodawcy proponują stawkę rzędu 30-35 złotych za godzinę, do czego doliczane są napiwki i dodatki premiowe. Na lepsze warunki finansowe mogą liczyć osoby zatrudnione w budownictwie, transporcie oraz doświadczeni kucharze.

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Hotel Gołębiewski w Pobierowie zmienił rynek pracy

Uruchomienie ogromnego kompleksu wypoczynkowego w Pobierowie wpłynęło na funkcjonowanie całej nadmorskiej branży turystycznej.

- Konkurencyjne jest w tym sezonie także wynagrodzenie dla hotelarzy i obsługi hotelowej, a to efekt otwarcia Hotelu Gołębiewski, który wygenerował transfer wielu pracowników z hoteli i pensjonatów - relacjonuje Hanna Mojsiuk.

Poszukiwania kadr trwają w niemal każdym kurorcie nad Bałtykiem. Przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej zauważają, że w mniejszych miejscowościach wypoczynkowych znacznie łatwiej znaleźć opłacalne zajęcie, ponieważ brakuje tam osób chętnych do podjęcia zatrudnienia.

Praca w e-commerce i magazynach w województwie zachodniopomorskim

Specjaliści do spraw rekrutacji dostrzegają również inny wyraźny kierunek na rynku pracy: wzmożone poszukiwania rąk do pracy w sektorze produkcyjnym oraz magazynowym, co jest efektem rozwoju e-commerce.

- Obserwujemy obecnie bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników, jednak nie wynika ono z typowego sezonu wakacyjnego - przekazuje Katarzyna Opiekulska-Sozańska, reprezentująca LSJ HR. - To efekt zwiększonej liczby zamówień realizowanych przez lokalne przedsiębiorstwa produkcyjne oraz firmy z branży e-commerce. Tylko w ubiegłym tygodniu skutecznie zatrudniliśmy około 50 osób - dodaje specjalistka, wskazując na nietypowy bodziec napędzający rynek pracy na Pomorzu.

Katarzyna Opiekulska-Sozańska radzi również młodym osobom wchodzącym na rynek, by nie zwlekały z aktywnością zawodową.

- Warto jak najwcześniej rozpocząć praktyki lub staże. To najlepszy sposób, aby poznać pracodawcę, zdobyć doświadczenie i pokazać swoje zaangażowanie - podsumowuje.

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Zarobki kucharzy i animatorów. Umowy na stałe kuszą

Brak gwałtownych skoków w proponowanych pensjach potwierdza także Anna Sudolska z Idea HR Group.

- Nie ma wielkich zmian w stawkach wynagrodzeń za pracę sezonową - informuje ekspertka.

Jak twierdzi, szefowie firm są skłonni do negocjowania stawek w sytuacjach, gdy zauważalny jest realny brak rąk do pracy.

- Moje doświadczenie pokazuje, że w tym sezonie mówimy o kucharzach, ale już tych z doświadczeniem, czy o animatorach zabaw, których coraz częściej hotele chcą mieć "na stałą umowę" - dodaje Anna Sudolska, podkreślając rosnącą wartość wykwalifikowanego personelu nad polskim morzem.

Wrzesień nad Bałtykiem pełen turystów

Nawet jeśli główna fala urlopowiczów opadnie w połowie sierpnia, lokalni przedsiębiorcy nie narzekają na puste kalendarze w kolejnym miesiącu. Z analiz wynika, że nadmorski rynek zatrudnienia utrzyma swoją wysoką dynamikę również wczesną jesienią, co sprawia, że praca wakacyjna nad polskim morzem jest nadal niezwykle atrakcyjną ścieżką zarobku. Informacje te opierają się na danych dostarczonych przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie.