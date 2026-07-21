Przed nami Jarmark Szczeciński – Letnia Edycja 2026

Od piątku do niedzieli, 7–9 sierpnia 2026 roku, mieszkańcy Szczecina i regionu oraz turyści będą mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym święcie rzemiosła, tradycji i kulinariów.

Miejsce: Jasne Błonia, Szczecin (aleja pod platanami)

Termin: 7–9 sierpnia 2026 roku (piątek – niedziela)

Wstęp: Całkowicie bezpłatny dla wszystkich odwiedzających

Wydarzenie odbędzie się w malowniczych okolicznościach przyrody – wzdłuż słynnej alei pod platanami na szczecińskich Jasnych Błoniach. To kultowe miejsce zyska niepowtarzalny klimat, łącząc urok natury z gwarem jarmarcznych stoisk.

Letnia edycja Jarmarku Szczecińskiego to przede wszystkim prawdziwy raj dla smakoszy. Wzdłuż zielonych alei rozstawi się bogata strefa gastronomiczna, w której pojawią się zarówno sprawdzeni, uwielbiani przez odwiedzających wystawcy, jak i zupełnie nowi producenci. Na stoiskach z wyjątkową żywnością będzie można znaleźć m.in.:

Śródziemnomorskie przysmaki: oryginalne hiszpańskie i greckie oliwki oraz chrupiące i prażone migdały

Tradycyjne wypieki i słodkości: aromatyczne, prawdziwe chałwy o różnych smakach oraz tradycyjne, chrupiące chleby pieczone na naturalnym zakwasie.

Sery z różnych zakątków Europy: od swojskich, wyrazistych serów góralskich, przez szlachetne sery alpejskie, aż po unikalne wyroby z lokalnych, rzemieślniczych serowarni.

Swojskie wędliny i przetwory: tradycyjnie wędzone wyroby mięsne, przygotowywane według dawnych receptur.

Płynne złoto: szeroki wybór naturalnych miodów z czystych ekologicznie pasiek oraz tradycyjne miody pitne.

Jarmark na Jasnych Błoniach to idealna okazja do zdobycia niepowtarzalnych przedmiotów z duszą. Swoje stoiska otworzą utalentowani twórcy i artyści, którzy zaprezentują autorskie wyroby tworzone z pasją. W ofercie rękodzielników znajdą się:

Biżuteria i moda: ręcznie robiona, misterna biżuteria, autorskie kolekcje ubrań oraz unikatowe akcesoria codziennego użytku, takie jak modne nerki, plecaki i torby.

Rzemiosło użytkowe: trwałe i eleganckie wyroby ze skóry i drewna, a także artystyczna ceramika i finezyjne szkło, które ozdobią każde wnętrze.

Strefa dla dzieci: urocze, ręcznie szyte pluszaki oraz bezpieczne, ekologiczne zabawki, które zachwycą każdego malucha.

Organizatorzy Jarmarku Szczecińskiego zadbali o to, aby wydarzenie było przyjazne dla całych rodzin. Podczas gdy dorośli będą mogli oddać się zakupom i degustacjom, na najmłodszych uczestników czekać będzie dedykowana strefa dmuchańców i skakańców. Kolorowe konstrukcje, zjeżdżalnie i trampoliny zapewnią dzieciom moc bezpiecznej zabawy, aktywności fizycznej i niezapomnianych wrażeń na świeżym powietrzu.

Letni Jarmark Szczeciński to doskonały pomysł na spędzenie czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Niezależnie od tego, czy szukasz wyjątkowych smaków, unikalnego prezentu, czy po prostu chcesz poczuć wyjątkową atmosferę wakacyjnego Szczecina – Jasne Błonia w sierpniu będą miejscem, którego nie można przegapić.

Nasza stacja jest Patronem Medialnym wydarzenia.

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