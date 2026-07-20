Tragedia w Chojnie. 19-latek zatrzymany w związku ze śmiercią kobiety

W Chojnie doszło do tragicznego zdarzenia. W poniedziałek rano policjanci otrzymali informację o ujawnieniu ciała kobiety. W związku ze sprawą zatrzymano 19-letniego mężczyznę, który może mieć związek z jej śmiercią.

Ciało kobiety zostało ujawnione około godziny 10. Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci natychmiast rozpoczęli działania. Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie ogłosił alarm dla całego stanu jednostki. Do akcji skierowano funkcjonariuszy pionu prewencji, przewodników z psami tropiącymi oraz zespoły wyposażone w bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony.

W działania zaangażowano również funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Policjanci zabezpieczali teren i prowadzili intensywne poszukiwania osoby, która mogła mieć związek ze śmiercią kobiety.

Akcja zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny niespełna trzy godziny po ujawnieniu ciała

– Zatrzymano mężczyznę mogącego mieć związek ze śmiercią kobiety, której ciało ujawniono dzisiaj około godziny 10 w Chojnie – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie.

Jak podkreślają funkcjonariusze, w działania od początku zaangażowano znaczne siły i środki. Policjanci wykorzystali między innymi psy tropiące oraz drony, a także wsparcie Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

– Dzięki zaangażowaniu oraz niezwłocznie podjętym działaniom przez Policję mężczyzna został zatrzymany niespełna 3 godziny po ujawnieniu ciała – poinformowała policja.

Jak poinformowało jako pierwsze radio RMF FM, zatrzymany 19-latek może być synem zmarłej kobiety. Śledczy badają, czy między członkami rodziny doszło wcześniej do konfliktu lub nieporozumień, które mogły mieć związek z tragedią.

Na tym etapie śledztwa policja nie ujawnia szczegółów dotyczących okoliczności śmierci kobiety ani dokładnych relacji między ofiarą a zatrzymanym mężczyzną. O jego dalszym losie zdecydują czynności procesowe i ustalenia śledczych.

Dalsze czynności w sprawie będą prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w Gryfinie. Śledczy będą wyjaśniać dokładny przebieg zdarzenia, okoliczności śmierci kobiety oraz rolę zatrzymanego 19-latka.

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