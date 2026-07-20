Uczestniczka "Gogglebox" w Szczecinie. Zjadła paprykarz i frytburgera. Jej reakcja? Bezcenna

Malwina z "Gogglebox" na 8. Marszu Równości w Szczecinie

Malwina Nowak, zaraz po dotarciu do miasta, dołączyła do 8. Szczecińskiego Marszu Równości. Celebrytka wmieszała się w barwny tłum, nagrywając relacje i robiąc pamiątkowe zdjęcia. Jak przyznała, uczestnicy maszerowali w atmosferze przepełnionej „energią, radością i ogromną życzliwością”. Gwiazda "Gogglebox" wzbudziła niemałe zainteresowanie w tłumie, a fani chętnie zagadywali do niej w trakcie wydarzenia. Po zakończeniu parady, influencerka postanowiła sprawdzić, co jeszcze miasto ma do zaoferowania.

Szokujące odkrycie gwiazdy TTV. Poszło o paprykarz

Gwiazda telewizji postanowiła spróbować szczecińskiego paprykarza. Zatrzymała się na Placu Grunwaldzkim z kupioną wcześniej puszką przysmaku. Degustacja szybko zamieniła się w śledztwo, gdy Malwina zaczęła dopytywać o pochodzenie produktu. Wtedy okazało się, co dla wielu turystów jest szokiem, że popularny sklepowy paprykarz w puszce wcale nie powstaje w Szczecinie, tylko w Słupsku.

Odkrycie rozbawiło influencerkę, prowokując ją do poszukiwań autentycznego smaku miasta. „Jak to? Szczeciński, ale nie szczeciński?” – zastanawiała się Nowak w opublikowanym filmie.

QUIZ: To prawdziwy hit telewizji! Jak dobrze znasz bohaterów programu "Gogglebox. Przed telewizorem"? Pytanie 1 z 15 Pierwszy odcinek polskiej edycji "Gogglebox" został wyemitowany: w 2010 roku w 2014 roku w 2017 roku Następne pytanie

Restauracyjny paprykarz szczeciński pokonał ten ze słoika

Malwina Nowak postanowiła sprawdzić autentyczny smak miasta, odwiedzając jedną z lokalnych restauracji. Tam zaserwowano jej paprykarz przyrządzony na miejscu, według tradycyjnej receptury. Zaskoczenie było ogromne. Jak wyznała na Instagramie, wersja przygotowana przez kucharzy to „zupełnie inna bajka”. Celebrytka zachwycała się świeżością, wyraźnym smakiem ryby i tym, że danie jest prawdziwie „szczecińskie”. Różnicę podkreśliła ocenami: potrawa z lokalu dostała mocną „dziesiątkę”, podczas gdy wersja ze słoika zaledwie „dwójkę”.

MakKwak i BarRab. Malwina Nowak testuje frytkebaba i frytburgera

Na liście kulinarnych wyzwań gwiazdy "Gogglebox" znalazły się też legendarne fast foody: MakKwak i BarRab. W tym pierwszym Nowak zamówiła frytkebaba, w którym tradycyjną surówkę zastępują frytki. W drugim zdecydowała się na frytburgera, czyli podobny wynalazek, ale w bułce burgerowej.

Te specyficzne szczecińskie klasyki wywołały u niej mieszankę rozbawienia i zdziwienia. Jak przyznała w swoich relacjach, oba dania bardzo jej smakowały, choć delikatnie wyżej oceniła propozycję z BarRabu.

Kim jest Malwina Nowak z"Gogglebox"?

Malwina Nowak to jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu "Gogglebox. Przed telewizorem", emitowanego na antenie TTV. Wspólnie z partnerem od lat w zabawny sposób komentują polską telewizję. Nowak pojawia się także w innych produkcjach stacji, a jej profile w mediach społecznościowych zgromadziły setki tysięcy obserwatorów. Słynie z ciętego języka, rozbrajającego poczucia humoru i braku zahamowań. Te cechy doskonale zaprezentowała podczas pobytu w Szczecinie.

Rolki ze Szczecina zdobyły popularność

Wrażenia ze Szczecina, w tym recenzje potraw i spontaniczne komentarze, Malwina Nowak zebrała w krótkich filmach. Rolki zamieszczone na Instagramie i Facebooku momentalnie stały się hitem. Relacja z wizyty wywołała lawinę komentarzy, zwłaszcza wśród samych Szczecinian, którzy żywo dyskutowali o odkryciach gwiazdy "Gogglebox".

8