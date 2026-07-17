Patrol ESKA SUMMER CITY ponownie odwiedził naszego lokalnego partnera akcji!

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-07-17 11:25

Tym razem odbyły się wyścigi na Drifting Arenie w Holiday Park Szczecin!

Na miejscu nie brakowało emocji na tegorocznej nowości, czyli Drifting Arenie. Na tym wyjątkowym torze samochodowym zmierzyli się najlepsi uczestnicy, którzy zostali uhonorowani pomarańczowymi nagrodami, a także tokenami od Holiday Park Szczecin. Oczywiście - najważniejsza była zabawa - a tej nie brakowało!

Patrole ESKA SUMMER CITY także przetestował tor. Były piszczące opony, kontrolowane poślizgi i niezapomniane wrażenia, które pozostaną z nami na długo.  

Patrol ESKA SUMMER CITY ponownie zjawi się w Holiday Park Szczecin 23 lipca! Do zobaczenia!

Na wakacje do Hollywood...pod Kraśnikiem
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