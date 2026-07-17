Patrol ESKA SUMMER CITY ponownie odwiedził naszego lokalnego partnera akcji!

Na miejscu nie brakowało emocji na tegorocznej nowości, czyli Drifting Arenie. Na tym wyjątkowym torze samochodowym zmierzyli się najlepsi uczestnicy, którzy zostali uhonorowani pomarańczowymi nagrodami, a także tokenami od Holiday Park Szczecin. Oczywiście - najważniejsza była zabawa - a tej nie brakowało!

Patrole ESKA SUMMER CITY także przetestował tor. Były piszczące opony, kontrolowane poślizgi i niezapomniane wrażenia, które pozostaną z nami na długo.

Patrol ESKA SUMMER CITY ponownie zjawi się w Holiday Park Szczecin 23 lipca! Do zobaczenia!