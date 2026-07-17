8. Szczeciński Marsz Równości pod hasłem „Płyniemy po swoje”. Tęczowy korowód przejdzie ulicami miasta

Finał Szczecińskiego Festiwalu Dumy

Od minionego poniedziałku mieszkańcy i goście Szczecina mogą uczestniczyć w Szczecińskim Festiwalu Dumy, który obfituje w liczne inicjatywy kulturalne i społeczne. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział m.in. w seansie „Queens of joy”, wycieczce rowerowej „Nakaz Pedałowania” czy Gity Girls Kiki Ball, a w sobotę zaplanowano Piknik Równości na Placu Lotników. Punktem kulminacyjnym całego tygodnia jest Marsz Równości, za którego organizację odpowiada Stowarzyszenie Lambda Szczecin.

8. Szczeciński Marsz Równości - trasa i utrudnienia

Marsz Równości wystartuje o godzinie 14:00 z Placu Lotników, a jego trasa zapowiada się jako jedna z najdłuższych w historii szczecińskich edycji tego wydarzenia. Uczestnicy przejdą ulicami: Mazurską, Piłsudskiego, przez plac Rodła, aleję Wyzwolenia i Niepodległości, by dotrzeć do Bramy Portowej. Następnie kolumna ruszy placem Zwycięstwa, Krzywoustego, Piastów, placem Szarych Szeregów, Wielkopolską, aleją Papieża Jana Pawła II, placem Armii Krajowej, a stamtąd z powrotem aleją Papieża Jana Pawła II i placem Grunwaldzkim na Plac Lotników. Zakończenie przewidywane jest około 17:00.

Wraz z przemieszczaniem się tłumu, poszczególne ulice będą tymczasowo wyłączane z ruchu samochodowego, a po przejściu marszu ruch zostanie niezwłocznie przywrócony.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego apeluje o uwagę, ponieważ między 14:00 a 17:00 pasażerowie mogą natrafić na chwilowe zatrzymania pojazdów komunikacji miejskiej, znaczne opóźnienia oraz zmienione trasy wybranych linii. Decyzje o wstrzymywaniu i wznawianiu kursowania autobusów oraz tramwajów będą podejmowane bezpośrednio przez służby nadzoru ZDiTM, w związku z czym zaleca się regularne sprawdzanie bieżących komunikatów.

Hasło marszu: „Płyniemy po swoje”

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Płyniemy po swoje”, które ma być wyrazem walki o równe prawa dla wszystkich obywateli, należne im w demokratycznym kraju. Przedstawiciele społeczności LGBTQ+ pragną zaakcentować swoją obecność w przestrzeni miejskiej i przypomnieć o swoich postulatach. Organizatorzy zachęcają do licznego udziału w demonstracji, która ma pokazać solidarność, a także przypomnieć, że Szczecin to miasto równe dla każdego obywatela.

W ubiegłych latach szczecińskie marsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, gromadząc rzesze mieszkańców i odwiedzających. Także w tym roku oczekuje się dużej liczby uczestników, mimo że synoptycy zapowiadają ochłodzenie i deszcz w dniu wydarzenia.

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