Ten przedmiot znalazł się na "czarnej liście" linii lotniczych. Sprawdź, czego nie wniesiesz do samolotu!

Powerbanki pod specjalnym nadzorem – nowe zasady już obowiązują

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wprowadziła jednolite, obowiązujące na całym świecie przepisy dotyczące przewożenia powerbanków. To rewolucja, która dotyczy milionów pasażerów – od teraz każdy podróżny może zabrać na pokład maksymalnie dwa powerbanki, ale nie wolno ich ładować podczas lotu. Zmiana ma zwiększyć bezpieczeństwo i zakończyć wieloletni chaos, w którym każda linia lotnicza stosowała własne zasady.

Dlaczego wprowadzono zakaz ładowania powerbanków?

Jak przypomina polonijny portal polskiobserwator.de, FAA od lat notuje wzrost incydentów związanych z bateriami litowo‑jonowymi. W 2025 roku doszło do dwóch głośnych zdarzeń:

pożaru samolotu na płycie lotniska po zapłonie baterii,

awaryjnego lądowania Air China po zapaleniu się powerbanku w bagażu podręcznym.

Portale branżowe, m.in. Aviation Herald i Simple Flying, podkreślają, że wadliwe lub przegrzane baterie mogą wytwarzać ekstremalne ciepło, dym, a nawet ogień. Dlatego ICAO zdecydowała się na globalne ujednolicenie zasad.

Co dokładnie wolno, a czego nie? Nowe limity i zakazy dotyczące powerbanków

Nowe przepisy ICAO obowiązują od końca marca 2026 roku. Oto najważniejsze zasady:

do 100 Wh (ok. 27 000 mAh przy napięciu 3,7 V) – dozwolone bez zgody linii lotniczej,

100–160 Wh (ok. 27 000–43 000 mAh) – wymagają zgody przewoźnika,

powyżej 160 Wh (powyżej ok. 43 000 mAh) – całkowity zakaz przewozu,

maksymalnie 2 powerbanki na osobę,

wyłącznie w bagażu podręcznym,

zakaz ładowania powerbanku podczas lotu,

załoga może używać powerbanków tylko w celach operacyjnych.

ICAO ostrzega, że powerbank bez oznaczenia pojemności może zostać skonfiskowany podczas kontroli bezpieczeństwa.

Dlaczego powerbank musi być w kabinie?

Eksperci EASA przypominają, że w razie zapłonu bateria litowa musi być natychmiast zauważona i ugaszona. W luku bagażowym jest to niemożliwe – dlatego przewożenie powerbanków w bagażu rejestrowanym pozostaje surowo zakazane.

Linie lotnicze zaostrzały przepisy już wcześniej

Niektóre linie – jak Emirates czy Singapore Airlines – wprowadziły zakazy używania powerbanków jeszcze przed decyzją ICAO. Wizz Air dopuszcza tylko jeden powerbank, a amerykańskie linie zabraniają trzymania ich w schowkach nad głową. Nowe przepisy mają zakończyć ten chaos i wprowadzić jeden globalny standard.

10 rzeczy, których nie wolno wnosić na pokład samolotu

Jeśli planujesz podróż, koniecznie zajrzyj do naszej galerii zakazanych przedmiotów lub przedmiotów, które podlegają surowym zasadom. To szybki, praktyczny przegląd rzeczy, które najczęściej wpadają w ręce kontroli bezpieczeństwa. Warto sprawdzić go przed pakowaniem bagażu, żeby uniknąć stresu na lotnisku i nie stracić cennego sprzętu.

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