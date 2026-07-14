Klasyka czy egzotyka? Jaką pizzę najchętniej wybierają Polacy?

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Margherita wciąż na szczycie
Choć restauracje prześcigają się w tworzeniu nowych, efektownych kompozycji, Polacy pozostają wierni klasyce. Z danych PanParagon wynika, że najczęściej wybieraną pizzą w 2026 r. była Margherita – odpowiadała za 26,1 proc. wszystkich zamówień.
Tuż za nią uplasowała się Pepperoni Diavola z wynikiem 16,7 proc., a podium zamknęła swojska Farmerska – 11,1 proc..Łącznie trzy najpopularniejsze warianty stanowiły ponad połowę wszystkich zamówień.
Polacy wierni tradycji, ale coraz odważniejsi
Choć klasyka nie oddaje prowadzenia, ranking pokazuje wyraźną ewolucję gustów. W zestawieniu TOP 10 znalazły się nie tylko tradycyjne włoskie kompozycje czy dobrze znane polskie warianty, ale również propozycje bardziej wyraziste:
- pizza z kebabem,
- kultowa Cztery sery,
- oraz nieśmiertelna, wciąż budząca emocje Hawajska z szynką i ananasem.
To dowód, że choć Polacy kochają klasykę, coraz częściej pozwalają sobie na kulinarne eksperymenty.
Sos czosnkowy – król dodatków
Analiza paragonów obejmowała również sosy zamawiane do pizzy. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości: sos czosnkowy jest absolutnym faworytem.
W 68,8 proc. paragonów z dodatkami pojawiał się właśnie on. Na drugim miejscu znalazł się sos pomidorowy (22,4 proc.), a na trzecim oliwa (8,7 proc.).
Eksperci PanParagon podkreślają jednak, że zestawienie obejmuje wyłącznie paragony, na których sos został wykazany jako osobna pozycja – w wielu lokalach dodatki są wydawane bezpłatnie i nie trafiają na rachunek.
Klasyka trzyma się mocno, ale egzotyka puka do drzwi
Z danych wynika jasno: Polacy wciąż najchętniej zamawiają sprawdzone, dobrze znane kompozycje. Jednocześnie rośnie grupa klientów, którzy chętnie sięgają po bardziej wyraziste, nowoczesne smaki.
Czy w kolejnych latach klasyka utrzyma dominację, czy może egzotyka przejmie prowadzenie – to pytanie pozostaje otwarte.