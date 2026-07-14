Klasyka czy egzotyka? Jaką pizzę najchętniej wybierają Polacy?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-14 8:16

Polacy od lat kochają pizzę, ale czy w 2026 r. na talerzach wciąż królują najprostsze kompozycje, czy może coraz śmielej sięgamy po odważne zestawienia smaków? Najnowsza analiza danych paragonowych aplikacji PanParagon pokazuje, że odpowiedź wcale nie jest tak oczywista.

Uśmiechnięta kobieta w dżinsowej kurtce je kawałek pizzy. O ulubionych smakach Polaków przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Shutterstock

Margherita wciąż na szczycie

Choć restauracje prześcigają się w tworzeniu nowych, efektownych kompozycji, Polacy pozostają wierni klasyce. Z danych PanParagon wynika, że najczęściej wybieraną pizzą w 2026 r. była Margherita – odpowiadała za 26,1 proc. wszystkich zamówień.

Tuż za nią uplasowała się Pepperoni Diavola z wynikiem 16,7 proc., a podium zamknęła swojska Farmerska – 11,1 proc..Łącznie trzy najpopularniejsze warianty stanowiły ponad połowę wszystkich zamówień.

Polacy wierni tradycji, ale coraz odważniejsi

Choć klasyka nie oddaje prowadzenia, ranking pokazuje wyraźną ewolucję gustów. W zestawieniu TOP 10 znalazły się nie tylko tradycyjne włoskie kompozycje czy dobrze znane polskie warianty, ale również propozycje bardziej wyraziste:

  • pizza z kebabem,
  • kultowa Cztery sery,
  • oraz nieśmiertelna, wciąż budząca emocje Hawajska z szynką i ananasem.

To dowód, że choć Polacy kochają klasykę, coraz częściej pozwalają sobie na kulinarne eksperymenty.

Jaką pizzę najczęściej wybierają Polacy?
Autor: PanParagon.pl/ Canva.com

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Sos czosnkowy – król dodatków

Analiza paragonów obejmowała również sosy zamawiane do pizzy. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości: sos czosnkowy jest absolutnym faworytem.

W 68,8 proc. paragonów z dodatkami pojawiał się właśnie on. Na drugim miejscu znalazł się sos pomidorowy (22,4 proc.), a na trzecim oliwa (8,7 proc.).

Eksperci PanParagon podkreślają jednak, że zestawienie obejmuje wyłącznie paragony, na których sos został wykazany jako osobna pozycja – w wielu lokalach dodatki są wydawane bezpłatnie i nie trafiają na rachunek.

Najczęściej wybierane rodzaje sosów do pizzy
Autor: PanParagon.pl/ Canva.com

Klasyka trzyma się mocno, ale egzotyka puka do drzwi

Z danych wynika jasno: Polacy wciąż najchętniej zamawiają sprawdzone, dobrze znane kompozycje. Jednocześnie rośnie grupa klientów, którzy chętnie sięgają po bardziej wyraziste, nowoczesne smaki.

Czy w kolejnych latach klasyka utrzyma dominację, czy może egzotyka przejmie prowadzenie – to pytanie pozostaje otwarte.

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