Jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem?

Pierwszy etap rekrutacji na Uniwersytecie Szczecińskim, dotyczący studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, zakończył się w piątek o północy. Ponad 10 tysięcy kandydatów zgłosiło się na studia, co stanowi rekordowy wynik – poinformowała rzeczniczka prasowa uczelni Agnieszka Lizak. Uczelnia oferuje aż 90 kierunków, w tym sześć z wykładowym językiem angielskim, na siedmiu wydziałach, przygotowując niemal 11 tysięcy miejsc.

Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki takie jak psychologia, prawo i filologia angielska. Na psychologię zgłosiło się aż 1014 osób, podczas gdy na prawo 974, a na filologię angielską 475. W przypadku tych kierunków konkurencja jest ogromna, ponieważ na jedno miejsce przypada nawet siedmiu kandydatów.

Co jeszcze przyciąga kandydatów na US?

Rzeczniczka uczelni, Agnieszka Lizak, podkreśliła także popularność innych kierunków. Bezpieczeństwo wewnętrzne przyciągnęło 272 zgłoszenia na 90 dostępnych miejsc, a dziennikarstwo i komunikacja społeczna 204 zgłoszenia na 80 miejsc. Wśród popularnych wyborów znalazły się również komunikacja i psychologia w biznesie, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz gospodarka nieruchomościami.

Kiedy poznamy wyniki rekrutacji?

Kandydaci dowiedzą się, czy zostali przyjęci na studia lub zakwalifikowani na listę rezerwową, już 17 lipca. Następna tura rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie rozpocznie się 28 lipca, a do 13 sierpnia 2026 roku potrwa rekrutacja na studia drugiego stopnia oraz niestacjonarne.

Proces rekrutacyjny trwa zazwyczaj do końca września, ponieważ wielu kandydatów aplikuje na różne uczelnie i kierunki, a ostatecznego wyboru dokonują dopiero po otrzymaniu wszystkich wyników. Warto zauważyć, że liczba maturzystów, a tym samym potencjalnych studentów, zmniejsza się z dekady na dekadę. W latach 90. XX wieku było ich 400-450 tysięcy rocznie, podczas gdy w 2014 roku już poniżej 300 tysięcy. W tym roku, z powodu podwójnego rocznika, egzamin dojrzałości zdawało około 320 tysięcy uczniów.

Źródło PAP.

Źródło PAP.