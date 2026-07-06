Rekrutacja w Collegium Balticum trwa! Nie zwlekaj z decyzją!

Kandydaci mogą rozpocząć studia I stopnia na kierunkach: kosmetologia, dietetyka, psychologia w biznesie, pedagogika oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Uczelnia prowadzi również studia II stopnia na kierunkach: dietetyka, pedagogika i bezpieczeństwo wewnętrzne, a także jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Jak podkreślają przedstawiciele uczelni, zainteresowanie tegoroczną rekrutacją jest bardzo duże.

– Każdego roku spotykamy osoby, które mówią: „Szkoda, że nie zdecydowałam lub nie zdecydowałem się wcześniej”. Dlatego zachęcam, aby nie odkładać tej decyzji na ostatnią chwilę. Rekrutacja trwa, ale na kierunkach kosmetologia i dietetyka zostały już ostatnie wolne miejsca. Jeśli ktoś planuje rozpocząć studia właśnie na tych kierunkach, warto zapisać się już teraz - mówi Dominika Macedońska, wicekanclerz ds. rekrutacji i marketingu Collegium Balticum -Akademii Nauk Stosowanych.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego osoby zainteresowane nauką nie powinny zwlekać z decyzją.

Autor: Collegium Balticum/ Materiały prasowe

Na kandydatów czekają również atrakcyjne warunki finansowe.

– Zależy nam na tym, aby studia były dostępne dla jak największej liczby kandydatów. Dlatego przygotowaliśmy 10-procentową zniżkę na cały okres studiów dla tegorocznych maturzystów z 2026 roku oraz osób pełniących służbę w formacjach mundurowych. To konkretne wsparcie, które pozwala rozpocząć naukę na jeszcze korzystniejszych warunkach - podkreśla Dominika Macedońska.

Autor: Collegium Balticum/ Materiały prasowe

Co ciekawe, według obserwacji rynku edukacyjnego i pracodawców coraz większego znaczenia nabierają praktyczne umiejętności. Coraz częściej o sukcesie zawodowym decydują nie tylko oceny na dyplomie, ale również doświadczenie zdobyte już podczas studiów, umiejętność pracy z ludźmi oraz gotowość do szybkiego odnalezienia się na rynku pracy. To właśnie dlatego kierunki o profilu praktycznym cieszą się dziś tak dużym zainteresowaniem.

– Nie chcemy, aby kandydaci wybierali studia przypadkiem. Chcemy, żeby wybrali kierunek, który za kilka lat stanie się ich zawodem i pasją. Zachęcam wszystkich, którzy chcą zdobyć praktyczne wykształcenie i rozwijać się zawodowo, aby odwiedzili naszą uczelnię, poznali ofertę i porozmawiali z naszym zespołem. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy przejść przez proces rekrutacji - dodaje Dominika Macedońska, wicekanclerz ds. rekrutacji i marketingu Collegium Balticum Akademii Nauk Stosowanych.

Autor: Collegium Balticum/ Materiały prasowe

Rekrutacja w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych trwa. Szczegółowe informacje dotyczące kierunków studiów, zasad naboru oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie www.cb.szczecin.pl.

Jeśli planujesz rozpocząć studia lub kontynuować swoją edukację, to najlepszy moment, by zrobić pierwszy krok. Warto pamiętać, że na wybranych kierunkach liczba miejsc jest już bardzo ograniczona.