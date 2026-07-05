Dramatyczna sytuacja nad Bałtykiem. Zamykają kąpieliska jedno po drugim!

Zamknięte kąpieliska nad Bałtykiem. Fatalne warunki na morzu

Dane z Serwisu Kąpieliskowego GIS potwierdzają, że pogoda na wybrzeżu uległa drastycznemu załamaniu. W niedzielę czerwone flagi wywieszono już na blisko 140 nadmorskich kąpieliskach. Główną przyczyną bezwzględnego zakazu wchodzenia do Bałtyku są ekstremalnie trudne warunki, które systematycznie się pogarszają. Wodniacy ostrzegają wprost, że silny prąd wsteczny potrafi błyskawicznie wciągnąć człowieka głęboko pod powierzchnię.

Województwo zachodniopomorskie z zakazami. Gdzie nie wejdziesz do Bałtyku?

Najgorzej sytuacja wygląda obecnie na Pomorzu Zachodnim. Zakaz wprowadzono między innymi w Świnoujściu, Międzywodziu, Dziwnowie, Pobierowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Kołobrzegu, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Darłowie, Wiciu oraz Jarosławcu. Mimo że piasek jest oblegany przez wczasowiczów, wzburzona tafla wody świeci całkowitymi pustkami. Ratownicy nie mają żadnych złudzeń, że to jeden z najtrudniejszych dni tych wakacji.

Pomorskie plaże również zamknięte. Wysokie fale odstraszają turystów

Identyczny scenariusz rozgrywa się w tym samym czasie na terenie województwa pomorskiego. Flagi zakazujące kąpieli powiewają w Ustce, Rowach, Łebie, Dębkach, Karwi, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach, Mikoszewie, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich oraz Krynicy Morskiej. W Gdańsku zdecydowano się na pilne zamknięcie stref Orle i Świbno. Osiągające ogromne rozmiary morskie fale całkowicie uniemożliwiają tam bezpieczne wejście do wody.

Apel ratowników WOPR. „Sprawdzaj flagi, nie ryzykuj życia”

Aura nad Bałtykiem potrafi ewoluować z minuty na minutę. Przedstawiciele służb ratunkowych proszą urlopowiczów, aby zawsze weryfikowali oznaczenia plaż i bezdyskusyjnie wykonywali ich polecenia. Próba pływania przy czerwonej fladze to świadome narażanie się na śmierć, ponieważ Bałtyk jest niezwykle zdradliwy nawet wtedy, gdy pozornie wydaje się w miarę spokojny.

Gdzie śledzić komunikaty GIS dla plażowiczów?

Stan dostępności morskich stref można na bieżąco weryfikować za pośrednictwem Serwisu Kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wszystkie aktualne dane dostępne są pod adresem internetowym sk.gis.gov.pl.

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Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie