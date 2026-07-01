Historyczna zmiana nad Bałtykiem. Świnoujście straciło pozycję lidera

Koniec dominacji Świnoujścia. Wybrano nową Plażę Roku

Plebiscyt organizowany przez Travelist odbywa się od trzynastu lat. Przez ponad dekadę tytuł Plaży Roku zawsze trafiał do Świnoujścia. W tym roku jednak reguły głosowania uległy zmianie i uczestnicy wybierali najlepsze kąpieliska bez narzuconej listy nominacji. Rezultat zaskoczył wszystkich.

To właśnie Ustka zdobyła 15,9 proc. głosów, stając się po raz pierwszy zwycięzcą plebiscytu. Marek Świrkowicz z magazynu Travelist zaznaczył, że ta zmiana rozpoczyna nową erę w historii rankingu. Głosujący docenili nie tylko tętniącą życiem, pełną turystów wschodnią część kurortu z zabytkową promenadą, ale także cichszą, bardziej dziką plażę po zachodniej stronie.

Po latach panowania Świnoujście musiało zadowolić się drugim miejscem, uzyskując 13,8 proc. głosów. Choć wynik ten jest bardzo wysoki, utrata pierwszego miejsca stanowi znaczące wydarzenie.

Świnoujście wciąż z mocną pozycją, ale rywale naciskają

Mimo utraty pierwszego miejsca, Świnoujście nie traci na popularności i nadal plasuje się w ścisłej czołówce. Kurort przyciąga wczasowiczów dzięki szerokim, piaszczystym plażom, przyjaznemu zejściu do morza i doskonałej infrastrukturze.

O sile Świnoujścia świadczy fakt, że w kategorii „najlepsza plaża dla aktywnych” miasto bezapelacyjnie zwyciężyło. Kurort cieszy się uznaniem turystów preferujących sport i rekreację na świeżym powietrzu.

Ostatnie wyniki jasno wskazują, że inne miejscowości, takie jak Ustka, Kołobrzeg czy Hel, również zyskują na znaczeniu i skutecznie rywalizują o uwagę wczasowiczów.

Zmieniające się preferencje Polaków: Instagram, natura i relaks

Najnowszy plebiscyt ujawnił ewolucję w oczekiwaniach turystów. Oprócz tradycyjnych udogodnień i szerokich plaż, coraz ważniejszy staje się unikalny klimat, kontakt z naturą i malownicze krajobrazy.

Tytuł „Najpiękniejszej INSTAplaży” zdobył Hel, doceniany przez miłośników fotografii. Natomiast Mikoszewo wygrało w kategorii „najbardziej klimatyczna dzika plaża”, pokonując Wisełkę i Stilo. Turyści coraz częściej szukają wytchnienia w spokojnych, mniej uczęszczanych miejscach.

Zwycięstwo Ustki w kategorii rodzinnej potwierdza rosnącą popularność tego kurortu na mapie wakacyjnych podróży.

Co przyniesie przyszłość dla Świnoujścia?

Utrata głównego tytułu po trzynastu latach to bolesny cios, ale Świnoujście wciąż jest jednym z kluczowych ośrodków wypoczynkowych nad Morzem Bałtyckim. Głosowanie pokazało jednak rosnącą potrzebę urozmaicenia i odkrywania nowych zakątków polskiego wybrzeża.

Powrót Świnoujścia na szczyt będzie zależał od tego, jak szybko miasto dostosuje się do nowych oczekiwań turystów – poszukiwania spokoju, natury i pięknych krajobrazów. Walka o tytuł Plaży Roku z pewnością nabierze tempa w kolejnych latach.

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