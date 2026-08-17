Hotel Gołębiewski w Pobierowie drastycznie obniża ceny. Można nocować za pół darmo

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-17 7:26

Hotel Gołębiewski w Pobierowie, słynący z rozmachu i wysokich cen, przygotował niespodziankę na koniec lata. W ostatnim tygodniu sierpnia wybrani goście zapłacą za pobyt w luksusowym obiekcie o połowę mniej. Kto może skorzystać?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie ogłasza zniżki na koniec wakacji

Choć lato zbliża się ku końcowi, wciąż jest szansa na atrakcyjny wyjazd nad Bałtyk. Hotel Gołębiewski w Pobierowie ruszył ze specjalną akcją „POŻEGNANIE WAKACJI - DZIECI ZA POŁOWĘ CENY”. Oznacza to, że w ostatnim tygodniu sierpnia najmłodsi goście mogą spędzić czas w resorcie z 50-procentowym rabatem. Oferta ta jest skierowana głównie do rodzin planujących wspólny wypoczynek przed rozpoczęciem roku szkolnego.

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Co zawiera promocyjny pakiet w Pobierowie?

Rezerwując pobyt w ramach promocji, urlopowicze mają zagwarantowane śniadanie oraz jeden dodatkowy posiłek. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można dokupić trzecie danie podczas procesu rezerwacji. Przykładowo, wybierając opcję bezzwrotną z wpłatą 90 procent zadatku, za weekendowy pobyt pod koniec sierpnia dla dwóch dorosłych i dwójki dzieci trzeba zapłacić niecałe 3400 złotych. Warto pamiętać, że zniżka dotyczy wyłącznie dzieci w wieku od 4 do 14 lat i obowiązuje w terminie od 23 do 31 sierpnia.

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Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Hotel Gołębiewski pokoje
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Luksusowe atrakcje dla całych rodzin

Ośrodek w Pobierowie to jeden z najbardziej imponujących kompleksów wypoczynkowych na polskim wybrzeżu. Od samego początku budził ogromne emocje, oferując niespotykaną skalę i szereg udogodnień stworzonych z myślą o rodzinach. Na terenie obiektu znajdują się liczne baseny kryte i odkryte, a także aquapark i tężnie solankowe. Dzieci mogą bawić się w specjalnych salach, podczas gdy dorośli mają do dyspozycji kilka różnorodnych restauracji, a wszystko to w otoczeniu iście pałacowego przepychu.

Standardowe ceny w Hotelu Gołębiewski wciąż wysokie

Mimo wprowadzonych rabatów dla dzieci, pobyt w popularnym resorcie pod koniec wakacji to nadal znaczący wydatek. Pary planujące spędzić ostatni sierpniowy weekend w luksusowym obiekcie muszą przygotować się na koszt rzędu od około 3100 do ponad 3350 złotych. Nawet przy krótszych pobytach trzeba dysponować sporym budżetem, by cieszyć się urokami tego nadmorskiego kompleksu.

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