W przyszłym roku w Szczecinie zacznie działać Okręgowa Komisja Egzaminacyjna​

Najważniejszy w tym systemie jest uczeń. OKE bliżej domu to nie tylko ogromne ułatwienie logistyczne dla młodych ludzi i ich rodziców, ale przede wszystkim budowanie edukacyjnej podmiotowości naszego województwa – podkreślał podczas spotkania wojewoda Adam Rudawski.

Przyszła siedziba jednostki mieścić się będzie w Szczecinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4 (w obiekcie zajmowanym dotychczas przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej). Budynek przejdzie modernizację dostosowującą go do potrzeb komisji oraz odwiedzających uczniów, co wspólnie zadeklarowały władze miasta i Urząd Marszałkowski.

"Paprykarz Modelarski" w Szczecinie