W przyszłym roku w Szczecinie zacznie działać Okręgowa Komisja Egzaminacyjna​

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-10-05 15:22

Do tej pory nasze miasto podlegało pod Poznań.

Myślała, że nie zdała matury z matematyki. Zamiast 76% OKE przyznało jej... 28%
Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS

Najważniejszy w tym systemie jest uczeń. OKE bliżej domu to nie tylko ogromne ułatwienie logistyczne dla młodych ludzi i ich rodziców, ale przede wszystkim budowanie edukacyjnej podmiotowości naszego województwa – podkreślał podczas spotkania wojewoda Adam Rudawski.

Przyszła siedziba jednostki mieścić się będzie w Szczecinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4 (w obiekcie zajmowanym dotychczas przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej). Budynek przejdzie modernizację dostosowującą go do potrzeb komisji oraz odwiedzających uczniów, co wspólnie zadeklarowały władze miasta i Urząd Marszałkowski.

"Paprykarz Modelarski" w Szczecinie

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