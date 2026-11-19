Interwencja Straży Ochrony Kolei w Szczecinie

Wszystko wydarzyło się 13 listopada nad ranem, około godziny 4.30, na terenie stacji Szczecin Niebuszewo. Szlak kolejowy patrolowali wówczas mundurowi z Grupy Operacyjno-Interwencyjnej z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Szczecinie, którzy w pewnym momencie dostrzegli mężczyznę przekraczającego torowisko w niedozwolonym miejscu.

Strażnicy natychmiast podjęli interwencję w związku z popełnieniem wykroczenia. Choć początkowo zatrzymali pieszego wyłącznie w celu wylegitymowania, standardowa procedura błyskawicznie pokazała, że problem jest znacznie poważniejszy niż samo łamanie przepisów porządkowych na kolei.

Biały proszek i próba ucieczki podczas kontroli

Z informacji przekazanych przez Straż Ochrony Kolei wynika, że przełom nastąpił w chwili, gdy legitymowany sięgał po swoje dokumenty. Mundurowi zauważyli wtedy w jego saszetce woreczek zawierający biały proszek, co od razu wzbudziło ich czujność i wymusiło podjęcie dalszych kroków.

W miarę trwania kontroli zachowanie mężczyzny stawało się coraz bardziej nerwowe. Nagle zatrzymany rzucił się do ucieczki, ale funkcjonariusze SOK błyskawicznie go dogonili i udaremnili tę próbę.

Agresywny mężczyzna uderzył funkcjonariusza

Ujęcie uciekiniera nie zakończyło jednak niebezpiecznego incydentu. Jak relacjonuje Straż Ochrony Kolei, mężczyzna zaczął stawiać czynny opór, wymachiwał rękami oraz kopał. W trakcie wynikłej szarpaniny napastnik uderzył łokciem w twarz jednego ze strażników.

Aby opanować agresora, mundurowi musieli sięgnąć po środki przymusu bezpośredniego. Funkcjonariusze użyli siły fizycznej i założyli zatrzymanemu kajdanki, co pozwoliło skutecznie uspokoić sytuację i zapobiec dalszym atakom.

Podejrzane narzędzia i woreczki z białym proszkiem

W toku działań strażnicy przejęli także bagaż należący do agresywnego pieszego. W zabezpieczonej torbie znaleziono między innymi liny, pasy, noże, wyciągarki oraz mierniki napięcia prądu.

Ostatecznie mundurowi znaleźli przy mężczyźnie w sumie cztery woreczki wypełnione białą substancją. Około godziny 5.10 na miejsce zdarzenia dotarł wezwany wcześniej patrol policji.

Policja w Szczecinie bada sprawę zatrzymanego 41-latka

Strażnicy ochrony kolei oddali w ręce policjantów zatrzymanego 41-letniego obywatela Ukrainy. Mundurowym przekazano również wszystkie zarekwirowane wcześniej pakunki oraz narzędzia.

Sprawą zajmuje się teraz Komisariat Policji Szczecin Nad Odrą. Prowadzący dochodzenie funkcjonariusze ustalają dokładny skład zabezpieczonego proszku oraz przeznaczenie nietypowego sprzętu, który miał przy sobie 41-latek.

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