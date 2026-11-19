Kluczyki zabrał świadek

Do zdarzenia doszło we wtorek, 17 listopada, na terenie Wolina. Zachowanie kierowcy wzbudziło niepokój jednego ze świadków, który postanowił działać natychmiast. Widząc, że mężczyzna może być pod wpływem alkoholu, uniemożliwił mu dalszą jazdę, wyciągając kluczyki ze stacyjki pojazdu.

Dzięki tej zdecydowanej postawie kierowca nie mógł kontynuować podróży, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci nie mieli wątpliwości

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Wolinie. Mundurowi zatrzymali 50-letniego mieszkańca powiatu goleniowskiego i poddali go badaniu alkomatem.

Wynik był szokujący. Okazało się, że mężczyzna miał w organizmie blisko 4 promile alkoholu. Policjanci pobrali również krew do dalszych badań oraz zatrzymali kierowcy prawo jazdy.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring.

"Mógł doprowadzić do tragedii"

- Dzięki właściwej i odpowiedzialnej reakcji świadka udało się wyeliminować z ruchu kolejnego nietrzeźwego kierującego. Takie zachowanie zasługuje na szczególne uznanie, ponieważ mogło zapobiec tragedii na drodze - podkreśla st. asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Jak dodaje policjantka, każdy przypadek podejrzenia prowadzenia pojazdu przez osobę nietrzeźwą powinien być zgłaszany służbom.

- Nie bądźmy obojętni. Szybka reakcja świadków bardzo często pozwala zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom i uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie - zaznacza st. asp. Izabela Kik.

Grożą mu poważne konsekwencje

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Za jazdę po alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz inne konsekwencje przewidziane przez prawo.

50-latek odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

4 promile alkoholu. To poziom uznawany za śmiertelnie niebezpieczny

Blisko 4 promile alkoholu miał w organizmie kierowca zatrzymany w Wolinie. To wartość, która według lekarzy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. U części osób taki poziom alkoholu może doprowadzić nawet do śmierci.

Stężenie alkoholu na poziomie około 4 promili oznacza bardzo ciężkie zatrucie alkoholowe. W takim stanie dochodzi do silnego zaburzenia świadomości, problemów z utrzymaniem równowagi, zaburzeń mowy oraz znacznego spowolnienia reakcji.

Lekarze podkreślają, że przy tak wysokim stężeniu alkoholu mogą wystąpić utrata przytomności, śpiączka alkoholowa, a nawet zatrzymanie oddechu.

W medycynie przyjmuje się, że stężenie alkoholu we krwi wynoszące około 4-5 promili jest dla wielu osób dawką potencjalnie śmiertelną. Trzeba jednak pamiętać, że tolerancja organizmu na alkohol jest indywidualna.

Osoby uzależnione od alkoholu mogą przeżyć przy wyższych stężeniach, podczas gdy u innych ludzi śmierć może nastąpić już przy niższych wartościach.

Eksperci nie mają wątpliwości, że osoba mająca blisko 4 promile alkoholu nie jest zdolna do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Znacząco pogarsza się ocena sytuacji na drodze, czas reakcji wydłuża się wielokrotnie, a kierowca może mieć problemy z utrzymaniem podstawowej kontroli nad samochodem.

Dlatego właśnie przypadki zatrzymywania kierowców z tak wysokim stężeniem alkoholu budzą szczególne zaniepokojenie służb. W ocenie policjantów każda zdecydowana reakcja świadków może zapobiec tragedii i uratować ludzkie życie.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie