Raper Wini zaangażowany w promocję parkingu w Kwartale 36

Jesienią 2025 roku w Kwartale 36 przy ulicy Małkowskiego uruchomiono dwupoziomowy parkingowiec. Inwestycja zapewniająca 262 miejsca postojowe miała odciążyć zatłoczone ulice w ścisłym centrum. Aby zachęcić zmotoryzowanych, od lipca 2026 roku wprowadzono tam niższe stawki. Postój w dni powszednie w godzinach od 8 do 17 wyceniono na 3 zł za godzinę, natomiast w weekendy oraz wieczorami opłata wynosi zaledwie 1 zł. Takie kwoty są bardziej konkurencyjne niż w niektórych sektorach strefy płatnego parkowania.

Niższy cennik nie przyniósł jednak spodziewanego oblężenia obiektu. Z tego powodu w październiku urzędnicy wystartowali z akcją reklamową, do której zaangażowano szczecińskiego rapera, influencera i założyciela marki Stoprocent, Winicjusza „Winiego” Bartkowa, mającego zostać twarzą kampanii. W komunikatach urzędowych zwracano uwagę na jego silne powiązania z miastem i szerokie zasięgi w internecie.

Szczeciński radny pyta o koszty spotu

Temat wydatków na promocję postanowił zbadać radny ze Szczecina, Marcin Pawlicki. Złożył on interpelację do prezydenta, domagając się informacji o całkowitych kosztach akcji, kryteriach wyboru internetowego twórcy oraz realnych rezultatach tych działań.

Odpowiedzi udzielił wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski, wyliczając, że produkcja samego klipu promocyjnego zamknęła się w kwocie 11 tys. zł netto. Z tej puli Winicjusz „Wini” Bartków zainkasował 8,5 tys. zł netto za wystąpienie przed kamerą. Pozostałe 2,5 tys. zł netto kosztowało nagranie materiału, jego zmontowanie oraz udźwiękowienie, za co odpowiadało przedsiębiorstwo Royal Pictures Hubert Bartz.

Dodatkowe wydatki na promocję parkingu

Wideo z udziałem rapera nie było jedynym elementem miejskiej kampanii. Z pisma ratusza wynika, że za 850 zł netto zaprojektowano i wydrukowano dwa tysiące ulotek informacyjnych. Kolejne 1 650 zł netto przeznaczono na reklamę na rowerach miejskich BikeS, co obejmowało stworzenie projektu oraz druk 200 sztuk naklejek.

Urzędnicy zaznaczają przy tym, że samo umieszczenie spotu na platformach społecznościowych było bezpłatne. Z kolei roznoszeniem ulotek zajęli się pracownicy Strefy Płatnego Parkowania, którzy robili to w ramach swoich standardowych zadań służbowych.

Efekty kampanii reklamowej

Z informacji przekazanych radnemu wynika, że do 28 października wideo promujące parkingowiec zebrało w sumie około 50 tysięcy odsłon w serwisach YouTube, Facebook oraz Instagram. Władze miasta zapewniły ponadto, że start akcji został poprzedzony specjalną analizą dotyczącą jej możliwej efektywności.

Udostępnione statystyki pokazują też, że korekta opłat przełożyła się na większy ruch w obiekcie. Podczas gdy w czerwcu 2026 roku zarejestrowano tam 1583 wjazdy, to we wrześniu liczba ta wzrosła do 2812. Lepiej sprzedają się również ogólnodostępne abonamenty, których w maju i czerwcu kupiono po pięć sztuk, we wrześniu trzynaście, a w październiku już piętnaście.

Czy parkingowiec w Kwartale 36przestanie być parkingiem-widmo?

Mimo zapewnień magistratu, że parking w Kwartale 36 stanowi wygodną i tańszą opcję niż szukanie miejsca na śródmiejskich ulicach, przytoczone statystyki dowodzą, jak trudno zmienić nawyki zmotoryzowanych. Właśnie z tego powodu miasto poprosiło o pomoc znanego influencera. Kiedy koszty akcji wyszły na jaw, otwartą kwestią pozostaje, czy zainwestowane środki zapewnią stały napływ klientów do obiektu, który wielu szczecinian wciąż nazywa „parkingiem-widmo”.

33

Sonda Parkowanie w Szczecinie... ... jest za drogie ... jest zbyt tanie ... powinno być bezpłatne