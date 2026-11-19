Pobicie kobiety w Szczecinie. Student natychmiast wezwał policję

Niebezpieczny incydent miał miejsce na terenie Szczecina. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że jadący autem student Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zwrócił uwagę na niepokojące zajście, podczas którego mężczyzna bił kobietę.

Młody mieszkaniec Szczecina wykazał się pełnym zaangażowaniem. Po zatrzymaniu samochodu błyskawicznie wybrał numer alarmowy 112 i połączył się ze służbami. Przez cały czas rozmawiał z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, na bieżąco podając mu dokładną lokalizację napastnika.

Precyzyjne wskazówki umożliwiły mundurowym błyskawiczne dotarcie na miejsce zdarzenia i podjęcie skutecznych działań.

Policja zatrzymała agresora dzięki pomocy świadka

Mundurowi zaznaczają, że ścisłe współdziałanie zgłaszającego z patrolem odegrało w tej sprawie decydującą rolę. Opierając się na aktualnych komunikatach świadka, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie ujęli podejrzewanego o przemoc mężczyznę.

Poszkodowana kobieta otrzymała na miejscu wszelkie konieczne wsparcie.

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że zachowanie młodego kierowcy jest godne najwyższej pochwały. Przypominają jednocześnie, iż przeciwdziałanie przemocy nie wymaga osobistego wkraczania do akcji, gdyż priorytetem zawsze pozostaje własne bezpieczeństwo oraz niezwłoczne zaalarmowanie odpowiednich służb.

Mateusz o swojej reakcji na przemoc."Chcę reagować i pomagać ludziom"

Wzorową postawą wykazał się Mateusz Glib, kształcący się na drugim roku ratownictwa medycznego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Przedstawiciele szkoły wyższej zaznaczają, iż czyn ich podopiecznego stanowi dowód ogromnej empatii, odpowiedzialności oraz gotowości do niesienia pomocy w chwilach realnego zagrożenia.

- Chcę zostać ratownikiem medycznym, widzę siebie za kilka lat w karetce, w terenie, ponieważ chcę reagować i pomagać ludziom – powiedział student.

Młody mężczyzna tłumaczy, że w momencie dostrzeżenia ataku na kobietę kierowały nim zarówno wrodzona wrażliwość, jak i wiedza praktyczna wyniesiona z uczelnianych zajęć.

„Kiedy zobaczyłem tego mężczyznę uderzającego kobietę, odezwały się we mnie dwa głosy: Mateusz, który ma silną empatię od zawsze oraz student ratownictwa medycznego, który wielokrotnie był przygotowywany do tego typu sytuacji” – relacjonował.

Władze PUM w Szczecinie chwalą studenta

Kierownictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego nie szczędzi ciepłych słów pod adresem swojego podopiecznego. W oficjalnym oświadczeniu zaznaczono, iż zachowanie Mateusza Gliba „zasługuje na szczególne uznanie”, stanowiąc najlepszy przykład tego, że przyszły ratownik medyczny umie połączyć empatię z wiedzą również poza murami uczelni. Dodano także, że postawa ta reprezentuje cechy takie jak „wrażliwość, uważność i gotowość do działania w sytuacjach, w których ktoś potrzebuje pomocy”.

„Mateusz, jesteśmy z Ciebie niesamowicie dumni!”

– podsumowują krótko władze uczelni, wyrażając ogromny szacunek dla młodego mieszkańca Szczecina.

Jeden telefon ratuje życie

Zarówno szczecińscy mundurowi, jak i przedstawiciele Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przestrzegają, że bierność w obliczu agresji potrafi doprowadzić do dramatu. Przypadek Mateusza Gliba udowadnia, iż niekiedy jeden kontakt telefoniczny oraz dokładne poinstruowanie patrolu w zupełności wystarczają, aby realnie ocalić zagrożoną osobę.

Zachowanie przyszłego ratownika uznano za przykład godnej naśladowania postawy obywatelskiej. Całe zdarzenie stanowi również ważną lekcję dla społeczeństwa, udowadniając, jak istotny jest brak zgody na krzywdzenie innych ludzi.

Sonda Czy reagujesz na złe zachowanie innych osób? Tak Nie