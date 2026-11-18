Zignorował kontrolę drogową i zaczął uciekać

Groźne zdarzenie miało miejsce podczas patrolu funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Mundurowi zwrócili uwagę na prowadzącego, który jechał ze zbyt dużą prędkością. Kiedy podjęli decyzję o kontroli i włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe, mężczyzna całkowicie odrzucił współpracę.

Prowadzący pojazd zlekceważył wydawane przez patrol polecenia i zamiast stanąć, pojechał dalej. Taka postawa od razu wzbudziła u policjantów podejrzenia, że kierowca próbuje coś ukryć.

Dwa zakazy prowadzenia pojazdów i fałszywe dane

Dalsze działania mundurowych szybko wykazały, że za ucieczką stało coś znacznie poważniejszego niż tylko zbyt szybka jazda. Funkcjonariusze sprawdzili mężczyznę i odkryli, że ciążą na nim aż dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. W świetle tych wyroków sądowych w ogóle nie powinien on siadać za kółkiem.

Na tym jednak lista przewinień się nie zamknęła. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że w trakcie czynności zatrzymany podawał fałszywe dane osobowe, chcąc w ten sposób uniemożliwić mundurowym weryfikację swojej prawdziwej tożsamości.

Uciekał przed policją z czteromiesięcznym dzieckiem w samochodzie

Największe wzburzenie wywołuje informacja, że pasażerem zatrzymanego auta było czteromiesięczne dziecko. Chociaż kierowca odpowiadał za zdrowie i życie niemowlęcia, postanowił złamać postanowienia sądu, zlekceważyć policyjne sygnały i wywołać realne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Cała ta sytuacja mogła zakończyć się ogromnym dramatem. Nagłe ruchy kierownicą i nawet najkrótsza ucieczka przed radiowozem niosą ryzyko groźnych następstw, szczególnie w momencie, kiedy w foteliku podróżuje tak malutkie dziecko.

Kierowca usłyszał zarzuty i ma dozór policji

Stanowcze działania policjantów ze Szczecina doprowadziły do ujęcia uciekiniera i sformalizowania sprawy w odpowiedniej dokumentacji. Mężczyźnie przedstawiono już zarzuty obejmujące między innymi złamanie sądowego zakazu kierowania samochodami.

Aktualnie śledczy badają dokładny przebieg zdarzenia, a wobec podejrzanego zastosowano już środek zapobiegawczy w formie policyjnego dozoru. Przy tej okazji mundurowi ponownie apelują i przypominają, że ignorowanie prawa oraz sygnałów dawanych przez patrole grozi tragedią, zwłaszcza podczas przewożenia najmłodszych pasażerów.

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