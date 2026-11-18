Więcej turystów i więcej noclegów

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w lipcu i sierpniu 2026 roku z turystycznych obiektów noclegowych nad Bałtykiem skorzystało łącznie 2,2 mln osób. To o 2,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Turyści wykupili w tym czasie aż 9,2 mln noclegów, co oznacza wzrost o 2,8 proc. rok do roku. To również imponujący udział w skali całego kraju. Noclegi nad morzem stanowiły bowiem 31,3 proc. wszystkich noclegów udzielonych w Polsce podczas wakacyjnych miesięcy.

Polacy nadal dominują, ale cudzoziemców przybywa

Największą grupę wypoczywających stanowili turyści krajowi. Polacy stanowili 80,3 proc. wszystkich odwiedzających wybrzeże, czyli około 1,8 mln osób.

Jeszcze szybciej rosła jednak liczba gości z zagranicy. W lipcu i sierpniu nad Bałtyk przyjechało około 400 tys. cudzoziemców, co oznacza wzrost aż o 8,8 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem.

Najliczniejszą grupą zagranicznych turystów byli Niemcy. Nad polskim morzem wypoczywało ich 206,4 tys., co stanowiło niemal połowę wszystkich zagranicznych gości. W czołówce znaleźli się również obywatele Czech, Szwecji oraz Norwegii.

Nad morzem zostajemy dłużej

Statystyki pokazują także, że Bałtyk pozostaje miejscem dłuższego wypoczynku niż wiele innych regionów Polski. Średni pobyt turysty na wybrzeżu wyniósł 4,2 noclegu, podczas gdy średnia krajowa osiągnęła 2,9 noclegu.

Wysokie było również wykorzystanie miejsc noclegowych. W lipcu wyniosło ono 61,3 proc., a w sierpniu 62,3 proc. To wyniki wyraźnie lepsze od średniej dla całego kraju, która kształtowała się odpowiednio na poziomie 51,6 proc. i 53,1 proc.

Kołobrzeg i Gdańsk na czele

Największy ruch turystyczny odnotowano w Kołobrzegu. W nadmorskim kurorcie udzielono ponad milion noclegów, a odwiedziło go 185,5 tys. turystów.

Tuż za nim znalazł się Gdańsk, który przyciągnął aż 399,5 tys. osób. W mieście udzielono 983,6 tys. noclegów. Bardzo dobre wyniki zanotowały również Rewal, Mielno, Władysławowo i Świnoujście. Każda z tych miejscowości przekroczyła próg pół miliona udzielonych noclegów.

Co istotne, dziesięć najpopularniejszych gmin nadmorskich skupiło ponad 65 proc. całego ruchu turystycznego nad Bałtykiem.

Bałtyk pozostaje wakacyjnym magnesem

Dane GUS pokazują, że polskie wybrzeże nie traci na popularności mimo rosnącej konkurencji ze strony zagranicznych kierunków wypoczynkowych. Rosnąca liczba turystów, rekordowe zainteresowanie części kurortów oraz wyraźny wzrost przyjazdów zagranicznych gości to sygnał, że sezon 2026 nad Bałtykiem można uznać za udany. Dla hoteli, pensjonatów i właścicieli apartamentów to także optymistyczna prognoza przed kolejnymi wakacjami.

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