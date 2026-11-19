Czwartkowy test z geografii. Z nazw stolic zniknęła jedna litera, potrafisz je uzupełnić?

Przed Tobą wyjątkowy czwartkowy test z geografii, który sprawdzi Twoją znajomość stolic w zupełnie nowej odsłonie. W tym zadaniu każda nazwa miasta została celowo pozbawiona jednej, konkretnie wybranej litery. Sprawdź, czy poradzisz sobie z uzupełnieniem tych luk i wytypowaniem właściwych odpowiedzi. Taka zabawa to idealny sprawdzian dla pasjonatów geografii oraz osób o dużej spostrzegawczości. Rozwiąż quiz i zobacz, czy uda Ci się bezbłędnie rozpoznać wszystkie miejscowości.

Autor: Roman Samborskyi/ Shutterstock