Rozpoczynamy główny etap czwartkowego sprawdzianu wiedzy. Reguły zabawy są bardzo przejrzyste, jednak osiągnięcie dobrego wyniku wymaga pełnej koncentracji. W kolejnych pytaniach prezentujemy nazwy stolic pomniejszone o dokładnie jedną literę, a Twoim zadaniem jest odnalezienie brakującego znaku i wybranie poprawnej odpowiedzi. Przekonaj się, czy zdołasz poprawnie wypełnić wszystkie puste miejsca, aby sięgnąć po miano eksperta od geografii. Zaczynamy odliczanie!
Czwartkowy test z geografii. Z nazw stolic zniknęła jedna litera, potrafisz je uzupełnić?
2026-11-19 4:45
Przed Tobą wyjątkowy czwartkowy test z geografii, który sprawdzi Twoją znajomość stolic w zupełnie nowej odsłonie. W tym zadaniu każda nazwa miasta została celowo pozbawiona jednej, konkretnie wybranej litery. Sprawdź, czy poradzisz sobie z uzupełnieniem tych luk i wytypowaniem właściwych odpowiedzi. Taka zabawa to idealny sprawdzian dla pasjonatów geografii oraz osób o dużej spostrzegawczości. Rozwiąż quiz i zobacz, czy uda Ci się bezbłędnie rozpoznać wszystkie miejscowości.