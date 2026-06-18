"Parking-widmo" w końcu przyciągnie kierowców? Zmiany mają odmienić los pechowego miejsca

Nowe stawki w szczecińskim parkingu podziemnym

Obniżka opłat w podziemnym parkingu to kluczowy krok mający na celu rozwiązanie problemu pustych miejsc. Cennik dostosowano do godzin funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. W dni powszednie od 8.00 do 17.00 za godzinę parkowania zapłacimy 3 zł, co oznacza spadek o złotówkę w stosunku do poprzedniej kwoty, czyniąc ofertę tańszą niż żółta podstrefa SPP. Od godziny 17.00 oraz w weekendy koszt postoju to symboliczna złotówka. Urzędnicy są przekonani, że ten zabieg realnie zachęci kierowców do pozostawiania aut pod ziemią.

Tańsze abonamenty i zwiększona pula miejsc w obiekcie przy Małkowskiego

Parking oferuje łącznie 262 miejsca, ale do tej pory zaledwie 20 z nich przeznaczono na tzw. ogólnodostępne abonamenty, za które trzeba było zapłacić 600 zł miesięcznie. Z początkiem lipca koszt tego rozwiązania zmalał do 420 zł, a liczba oferowanych miejsc wzrosła do 80. Taka korekta cennika ma otworzyć podziemny garaż dla większej rzeszy zmotoryzowanych szczecinian.

Niezmiennie, 41 wyznaczonych stanowisk zarezerwowano dla mieszkańców kwartału 36 (ulice Małkowskiego, Bogusława, Bohaterów Getta Warszawskiego oraz Królowej Jadwigi). Koszt takiego udogodnienia to 300 zł za miesiąc. Mieszkańcy podpisują roczne umowy, a wariant dla wszystkich innych chętnych przewiduje kontrakty trwające maksymalnie rok. Osoba posiadająca abonament dysponuje przypisanym na wyłączność miejscem.

Poprawa oznakowania wokół podziemnego parkingu

W planach miejskich urzędników znalazło się również poprawienie widoczności i systemu oznakowania parkingu. Chodzi o to, by kierowcy bez problemów docierali do wjazdu i sprawnie przemieszczali się na terenie budynku. Według zapowiedzi Wojciecha Jachima z Nieruchomości i Opłat Lokalnych takie działania podniosą standard obiektu, czyniąc z niego rzeczywistą alternatywę dla pozostawiania aut na przepełnionych ulicach.

Parking przy Małkowskiego bez kierowców mimo nowoczesnych rozwiązań

Obiekt zlokalizowany przy ulicy Małkowskiego 10 funkcjonuje od października zeszłego roku. Został zbudowany przy okazji rewitalizacji szczecińskiego kwartału 36, co stanowiło inicjatywę Szczecińskiego TBS. Nowoczesny budynek opiera się na technologii sczytywania rejestracji – kamery rejestrują pojazd, po czym automatycznie podnoszą zaporę. Przed odjazdem wystarczy w urządzeniu podać swój numer i uiścić należność kartą płatniczą lub gotówką.

Choć obiekt znajduje się w doskonałym punkcie miasta i korzysta z nowoczesnych systemów, od momentu otwarcia praktycznie nikt tam nie parkował. Miejscy urzędnicy mają nadzieję, że zniżki i uproszczenie zasad dla abonentów wreszcie poprawią frekwencję pod ziemią.

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