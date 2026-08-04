Pamiątkowa tabliczka stanęła na plaży w Dziwnowie. Upamiętnia historyczny wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego

Tabliczka pojawiła się w poniedziałek w miejscu, w którym sportowiec dzień wcześniej wyszedł z morza. Umieszczono na niej napis: „W tym miejscu 2 sierpnia 2026 r. Bartłomiej Kubkowski wyszedł z wody jako pierwszy człowiek w historii, który przepłynął Morze Bałtyckie wpław na trasie Kåseberga (Szwecja) - Dziwnów. Pokonał 160 km w 55 godzin. Płynął dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters”.

Kubkowski rozpoczął próbę w piątek w Szwecji, a do Dziwnowa dotarł w niedzielę około godz. 20. Na plaży czekały na niego tłumy kibiców. Aby wyzwanie zostało uznane za ukończone, musiał samodzielnie wyjść z wody.

Pływak przez około 55 godzin nie spał i nie dotykał towarzyszącej mu łodzi. Zespół odpowiadał za jego bezpieczeństwo, nawigację i dostarczanie pożywienia. Po wyjściu na brzeg Kubkowski przyznał, że jest „tak zmęczony, że jeszcze nie wie”, jakie uczucia towarzyszą mu po osiągnięciu celu.

W 2025 roku sportowiec był blisko sukcesu – po 53 godzinach i przepłynięciu 159 km jego próbę przerwano z powodu utraty świadomości. Tym razem zrealizował plan, a swój wyczyn poświęcił podopiecznym Fundacji Cancer Fighters, dla których prowadzono zbiórkę pieniędzy.