Działka przy Puszczy Wkrzańskiej bez kupca. Uniwersytet Szczeciński nie znalazł nabywcy

Dlaczego działka nie znalazła nabywcy?

Uniwersytet Szczeciński ogłosił przetarg na sprzedaż działki przy ul. Wkrzańskiej, której cena wywoławcza wynosiła 46 milionów złotych brutto. Mimo atrakcyjnej lokalizacji w pobliżu Puszczy Wkrzańskiej, do dnia otwarcia ofert, czyli 3 sierpnia, nie wpłynęła żadna propozycja zakupu. Rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego, Agnieszka Lizak, poinformowała, że przetarg pozostał bez rozstrzygnięcia z powodu braku ofert.

Co dalej z terenem?

Działka, którą Uniwersytet Szczeciński otrzymał nieodpłatnie w 2000 roku od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, znajduje się w otulinie Puszczy Wkrzańskiej. Przewodniczący Komisji przetargowej informuje, że przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (…) w związku z brakiem ofert pozostał bez rozstrzygnięcia – przekazała rzeczniczka prasowa US Agnieszka Lizak. Teren ten jest cenny przyrodniczo i stanowi popularne miejsce spacerowe dla mieszkańców okolicznych dzielnic Szczecina.

Społecznicy i radni w obronie przyrody

Wystawienie działki na sprzedaż wywołało protesty ekologów oraz części radnych miejskich. Wcześniejsze plany zagospodarowania terenu przewidywały zabudowę mieszkaniową, co wzbudziło niepokój wśród lokalnej społeczności. Artur Krzyżański, inicjator akcji „Uratujmy Alt Buchholz”, podkreślił potrzebę ochrony tego terenu przed zabudową. Nie wierzymy politykom, natomiast chcemy sprawdzić ich intencje. Złożymy uchwałodawczy wniosek obywatelski o zmianę planu zagospodarowania. Zobaczymy, jak zagłosują – powiedział Krzyżański.

Planowane działania i przyszłość działki

Pomimo braku rozstrzygnięcia przetargu, przyszłość działki pozostaje niepewna. W czerwcu Rada Miasta Szczecina uchwaliła Plan Ogólny, który również przewiduje zabudowę mieszkaniową przy ul. Wkrzańskiej. Jednak społecznicy złożyli petycję „Uratujmy zielone serce Północy”, którą poparło prawie 1300 mieszkańców. Komisja petycji, a później rada miasta będzie musiała tę petycję rozpatrzyć. Chodzi nam o stworzenie okrągłego stołu w sprawie Alt Buchholz, przy którym usiądą wszyscy: radni, urzędnicy, władze Uniwersytetu, naukowcy, mieszkańcy. Dotychczas byliśmy lekceważeni – zaznaczył Krzyżański.

Źródło PAP.