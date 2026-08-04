Tour de Pologne w Szczecinie. Tu będzie jechał peleton [TRASA]

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-04 11:30

Mieszkańcy Szczecina będą mieli okazję zobaczyć na żywo przejazd jednego z najważniejszych wyścigów kolarskich w Polsce. We wtorek, 4 sierpnia, peleton Tour de Pologne dotrze do stolicy Pomorza Zachodniego. To właśnie tutaj zakończy się drugi etap tegorocznej rywalizacji. Jak przebiegnie trasa?

Kolarz w białym kasku pędzi na rowerze wzdłuż barierek z kibicami. O Tour de Pologne w Szczecinie przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Art Service/ PAP

Tour de Pologne w Szczecinie. Peleton przejedzie przez te miejscowości

Zanim zawodnicy pojawią się w Szczecinie, przejadą przez kilka miejscowości Pomorza Zachodniego. Trasa drugiego etapu prowadzi m.in. przez okolice Kamienia Pomorskiego, Nowogardu i Goleniowa. W tych miejscach zaplanowano również lotne premie.

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Tak będzie wyglądała trasa peletonu w Szczecinie

Wjazd zawodników do Szczecina będzie oznaczał spore emocje dla kibiców, ale także czasowe utrudnienia dla kierowców. Peleton przejedzie ulicami miasta, a na trasie wyścigu pojawią się ograniczenia w ruchu.

Utrudnienia w ruchu podczas Tour de Pologne w Szczecinie

Finał drugiego etapu wyścigu zaplanowano na Wałach Chrobrego, a peleton wjedzie do miasta od strony Dąbia. Kolarze przejadą m.in. ulicami: Goleniowską, Gdańską, Energetyków, Mostem Długim, Wyszyńskiego, Niepodległości, Bramą Portową, al. Piastów, ul. Mieszka I, al. Piastów, pl. Kościuszki, al. Piastów, pl. Szarych Szeregów, al. Wojska Polskiego, pl. Zwycięstwa, al. Niepodległości, ul. Matejki i ul. Jana z Kolna, gdzie zlokalizowano metę etapu. Organizatorzy przewidują, że peleton pojawi się w granicach Szczecina około godz. 16:08, a finisz nastąpi około godz. 16:30.

Warto wiedzieć, że 4 sierpnia w godz. 00.01 - 20.00 zostanie zamknięta:

  • ul. Łady,
  • ul. Jana z Kolna,
  • Nabrzeże Wieleckie (od ul. Dubois do Mostu Długiego),
  • ul. Komandorska,
  • ul. Admiralska,
  • ul. Małopolska (od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej).

Od godz. 9:00 do 20:00 zamknięty jest również:

  • zjazd z Trasy Zamkowej w kierunku ul. Jana z Kolna,
  • odcinek Nabrzeża Wieleckiego od Mostu Długiego do ul. Dubois.

Dodatkowo w godz. 14:00–15:00 zamknięty zostanie wjazd na Trasę Zamkową od strony ul. Gdańskiej.

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