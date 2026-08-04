Potężne nawałnice uderzą w Polskę. IMGW ostrzega przed gradem i wichurami

Alerty IMGW dla zachodniej Polski. Nadciągają niebezpieczne superkomórki burzowe

We wtorek, 4 sierpnia, nad zachodnią część kraju nadciągną gwałtowne burze. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę, z której wynika, że najgorzej będzie w godzinach późnopopołudniowych i wieczornych. w zachodniej części Dolnego Śląska oraz na Ziemi Lubuskiej, gdzie wichury mogą wiać z prędkością 80-90 km/h. Mogą formować się potężne superkomórki burzowe, które z czasem połączą się w rozległy układ wędrujący z zachodu na wschód kraju.

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Ulewy i grad wielkości 5 centymetrów. Załamanie pogody

Głównym niebezpieczeństwem podczas wtorkowych nawałnic okażą się gwałtowne porywy wiatru, które rozpędzą się do 90 km/h. Z nieba może spaść grad o średnicy przekraczającej nawet 5 centymetrów, a sumy opadów deszczu wyniosą lokalnie od 30 do 40 milimetrów.

Z kolei w godzinach porannych wyładowania atmosferyczne dadzą o sobie znać na Polesiu i na wschodnich krańcach Podlasia. Spadnie tam od 5 do 10 mm wody, a podmuchy wiatru osiągną prędkość 50-60 km/h. Zwiększone ryzyko wystąpienia burz dotyczy też obszarów górskich, w tym całych Tatr i Beskidów. W tych rejonach należy spodziewać się mocniejszego deszczu.

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