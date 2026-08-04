Hotel Gołębiewski w Pobierowie pod lupą. Chodzi o zgodę na działalność

Kolejne problemy Gołębiewskiego w Pobierowie

Nie jest to pierwsza kontrowersyjna sytuacja związana z nowym kompleksem na polskim wybrzeżu. Wcześniej informowano już, że Gołębiewski w Pobierowie formalnie nie posiada jeszcze statusu hotelu i nie ma przyznanej żadnej kategorii gwiazdkowej. Sytuacja ta wynikała bezpośrednio z faktu, że procedura zaszeregowania, nadzorowana przez marszałka województwa, nie została sfinalizowana.

Afera wokół Gołębiewskiego w Pobierowie. Obiekt nie ma 5 gwiazdek!

Obecnie na jaw wychodzą nowe fakty w tej sprawie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis Fly4Free, chociaż kompleks udostępniono turystom już 10 czerwca, to aż do 31 lipca nie dysponował on stosownym postanowieniem, które pozwalałoby na świadczenie usług hotelarskich w okresie trwania procedury administracyjnej.

Obiekt przyjmował gości, a zgoda pojawiła się później?

Jak wynika z danych udostępnionych portalowi Fly4Free przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, odpowiedni dokument zezwalający wydano dopiero 31 lipca. Postanowienie to umożliwia legalne prowadzenie działalności do momentu ostatecznego zakończenia całego postępowania, które dotyczy zaszeregowania tego nadmorskiego obiektu.

Od otwarcia 10 czerwca do minionego piątku obiekt przyjmował gości, choć zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinien. Potwierdził nam to na piśmie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – ten sam, który dzień po naszym pytaniu… działalność obiektu zalegalizował - informuje na Facebooku portal Fly4Free.

Serwis Fly4Free podkreśla przy tym bardzo interesujący zbieg okoliczności, wskazując, że oficjalna decyzja urzędników została podjęta zaledwie dzień po tym, jak do urzędu wysłano szczegółowe pytania o status prawny tej ogromnej inwestycji. To oznacza w praktyce, że przez ponad półtora miesiąca od momentu otwarcia turyści przebywali w obiekcie, który nie miał jeszcze wymaganych dokumentów do obsługi gości.

Hotel Gołębiewski pod lupą

Najnowsze doniesienia udowadniają, że wokół jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji hotelarskich w kraju nieustannie pojawiają się poważne wątpliwości dotyczące kwestii formalnych i legalności jej funkcjonowania. Co więc w tej sprawie ma do powiedzenia sam obiekt?

Stanowisko hotelu Gołębiewski Pobierowo

Zapytaliśmy hotel o stanowisko w sprawie - czekamy na odpowiedź.

Parking przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie zapełniony autami [ZDJĘCIA]