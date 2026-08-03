Ekipa Eska Summer City zawitała do WAVE Resort & SPA w Międzyzdrojach!

Radiowa eksplozja pozytywnej atmosfery

Wizyta Eski szybko zamieniła spokojny wypoczynek gości WAVE Resort & SPA w pełne życia wydarzenie. Ekipa radia przyjechała z ogromną porcją dobrej zabawy i pokaźną kolekcją gadżetów, które znikały w rękach urlopowiczów w mgnieniu oka. Patio resortu zamieniło się w kolorową strefę pełną śmiechu, muzyki i aktywności.

Animacje, konkursy i rodzinne atrakcje

Animatorzy Eska Summer City, wspólnie z zespołem WAVE Resort & SPA, przygotowali program, który przyciągał zarówno dorosłych, jak i najmłodszych. Uczestnicy mogli brać udział w animacjach, sportowych wyzwaniach i zabawach, a wszystko to odbywało się przy rytmach najpopularniejszych hitów Eski. Każdy, kto odwiedził strefę, wychodził z szerokim uśmiechem i charakterystycznymi pomarańczowymi upominkami.

Legendarny sejf Eski znów otwarty!

Największe emocje wzbudziła kultowa atrakcja patrolu - eskowy sejf. Kolejka chętnych do sprawdzenia swojego szczęścia rosła błyskawicznie. Zadanie było proste, choć wymagające intuicji: odgadnąć czterocyfrowy kod i otworzyć sejf wypełniony gadżetami. Tego dnia udało się to aż trzem osobom, które zgarnęły nagrody i zasłużone gratulacje.

WAVE Resort & SPA czyli centrum letnich wrażeń

Sobotnie wydarzenie pokazało, że WAVE Resort & SPA to nie tylko luksusowe miejsce na wypoczynek, ale również przestrzeń, w której tętni wakacyjne życie. Wizyta Eska Summer City udowodniła, że Międzyzdroje potrafią zaskoczyć atmosferą, energią i rozrywką na najwyższym poziomie.