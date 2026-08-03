Gwałtowne burze nad Polską. IMGW ostrzega przed gradem i silnym wiatrem

Prognoza pogody na 4 sierpnia. Gdzie wystąpią burze i nawałnice?

We wtorek, 4 sierpnia gwałtowna pogoda da o sobie znać w kilku regionach, a najsilniejsze burze spodziewane są w zachodnich województwach pod koniec dnia. Poranek i przedpołudnie przyniosą wyładowania atmosferyczne na północnym wschodzie Polski. Synoptycy IMGW przewidują tam opady rzędu 15–20 mm i wiatr wiejący z prędkością 50–60 km/h, które do południa powinny ustąpić. Prawdziwe zagrożenie nadejdzie jednak po południu.

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Zagrożenie superkomórkami burzowymi. IMGW ostrzega przed ulewami i wiatrem do 85 km/h

Po południu burze pojawią się na zachodzie kraju i będą znacznie silniejsze niż te poranne na wschodzie. Modele meteorologiczne wskazują na możliwość powstawania układów wielokomórkowych, a lokalnie niewykluczone jest uformowanie się niszczycielskich superkomórek burzowych. Głównym zagrożeniem okażą się nawalne opady deszczu dochodzące do 20–30 mm, którym będą towarzyszyć niebezpieczne porywy wiatru rzędu 70–85 km/h i lokalne opady gradu.

Pojedyncze burze mogą wystąpić też w centralnej i południowej Polsce. Synoptycy zaznaczają jednak, że ryzyko ukształtowania się silnych burz w rejonie Karpat i w głębi kraju jest stosunkowo niskie.