Radiowe szaleństwo na torach kręgielni w MK Bowling Szczecin Hit2Fit!

Radiowe emocje na torach bowlingowych

Ekipa Eska Summer City od samego początku podkręcała atmosferę, przeprowadzając wśród gości konkursy - nagradzane pomarańczowymi gadżetami. Następnie uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z radiowcami na profesjonalnych torach, łącząc sportową rywalizację z doskonałą zabawą w rytm największych letnich hitów. Zasady były proste - zaliczyć tzw. “strike” i stać się posiadaczem przygotowanych przez MK Bowling voucherów - m.in na bilard czy karaoke!

Legendarny sejf Eski

Prawdziwe oblężenie przeżywał również słynny eskowy sejf. Słuchacze i goście MK Bowling chętnie sprawdzali swoje szczęście i intuicję, próbując złamać kod i zgarnąć przygotowane niespodzianki!

Ten piątkowy wieczór udowodnił, że ulica Milczańska była tego dnia najbardziej roztańczonym i pełnym energii punktem na mapie Szczecina.

Do zobaczenia i pamiętajcie by podążać za pomarańczowym kolorem!