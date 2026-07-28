Afera wokół Gołębiewskiego w Pobierowie. Obiekt nie ma 5 gwiazdek!

Miał być luksusowym hotelem nad Bałtykiem. Urzędowe rejestry pokazują coś innego

Gigantyczny obiekt w Pobierowie miał stać się symbolem luksusu nad Bałtykiem i największym hotelem w Polsce. Tymczasem pojawiły się zaskakujące informacje dotyczące jego oficjalnego statusu. Jak podaje fly4free.pl, okazuje się, że słynny Gołębiewski nie figuruje w rejestrach jako hotel i nie posiada przyznanej kategorii gwiazdkowej.

Hotel Gołębiewski bez gwiazdek? Jest wyjaśnienie

Dla wielu turystów nazwa jest oczywista – na budynku znajduje się ogromny napis "Hotel Gołębiewski", a obiekt oferuje pokoje, restauracje, baseny, SPA i rozbudowaną infrastrukturę dla gości. Formalnie sytuacja wygląda jednak inaczej. Zgodnie z przepisami określenia takie jak "hotel" oraz oznaczenia kategorii obiektów noclegowych podlegają określonym zasadom.

Aby obiekt mógł oficjalnie posługiwać się taką nazwą i otrzymać gwiazdki, musi przejść procedurę kategoryzacji. W przypadku Gołębiewskiego w Pobierowie takiej klasyfikacji nie ma i - co ciekawe - według informacji przytaczanych przez portal WP.pl, obiekt nie złożył nawet wniosku o zaszeregowanie obiektu.

Możliwe jednak, że inwestor zamierza w przyszłości dopełnić formalności i ubiegać się o oficjalną kategorię hotelu. Na razie procedura wymagana przepisami nie została jednak sfinalizowana, dlatego obiekt wciąż nie ma przyznanego statusu hotelu ani określonej liczby gwiazdek.

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Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Hotel Gołębiewski robi wrażenie

Skala obiektu w Pobierowie od początku przyciąga uwagę. Kompleks powstały tuż nad Bałtykiem to jedna z największych inwestycji hotelowych w Polsce, która ma oferować gościom znacznie więcej niż tylko nocleg. Na miejscu znajdują się rozbudowane strefy rekreacyjne, baseny, restauracje, SPA, atrakcje dla dzieci oraz przestrzenie przeznaczone na wydarzenia i konferencje. Ogrom budynku, nowoczesne wnętrza i liczba dostępnych udogodnień sprawiają, że obiekt wyróżnia się na tle innych miejsc wypoczynkowych nad polskim morzem, to pewne.

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Hotel Gołębiewski - stanowisko w sprawie

Do całej sprawy odniósł się sam hotel, który w wyjaśnieniu napisał nam, że dokumenty zostały złożone i spółka czeka na dalsze kroki, o których będzie informować z czasem: