Unikatowa restauracja dla dzieci w Polsce. Hotel Gołębiewski przygotował specjalne menu

Smakolandia w hotelu Gołębiewski. To jedyna taka restauracja dla dzieci

Jedną z najbardziej zaskakujących atrakcji Hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest dedykowana restauracja dla najmłodszych, zwana Smakolandią. Przestrzeń ta została całkowicie dostosowana do potrzeb dzieci, dając im możliwość swobodnego i komfortowego spędzania czasu w otoczeniu zaprojektowanym z myślą o ich wieku.

W tym unikalnym miejscu całe wyposażenie, włączając w to niższe lady bufetowe, jest skrojone na miarę małych gości. Taki układ pozwala im samodzielnie wybierać ulubione dania, co wspiera ich rozwój i uczy niezależności podczas posiłków.

- zainteresowanie jest zawsze ogromne, bo to jedyne takie miejsce w kraju, więc dzieciaki bardzo chętnie idą do miejsca całkowicie przystosowanego do ich wieku, umiejętności - mówiła nam Anna Miastkowska z hotelu Gołębiewski Pobierowo. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. To jedyna taka restauracja w Polsce. Mali goście mają tu własne menu [ZDJĘCIA]

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Atrakcje dla dzieci w hotelu Gołębiewski. Smakolandia to nie wszystko

Restauracja stanowi zaledwie ułamek bogatej oferty przygotowanej z myślą o młodszych turystach. W ramach pobytu, dzieci mają zapewniony dostęp do wielu form rozrywki, co gwarantuje brak nudy. W ofercie znajdują się m.in.:

zabawy w parku wodnym Tropikana,

animacje prowadzone przez specjalistów,

nowoczesna bawialnia,

zajęcia w Kuchni Smakosza,

plac zabaw na świeżym powietrzu,

dostęp do Smakolandii (dla osób z wykupionym pełnym wyżywieniem).

Rodzinne wakacje nad morzem. Hotel Gołębiewski Pobierowo to hit

Od momentu otwarcia, gigantyczny obiekt w Pobierowie cieszy się gigantyczną popularnością. Ten największy kurort na polskim wybrzeżu może gościć blisko 3 tysiące osób naraz. Oprócz wspomnianego aquaparku i strefy spa, kompleks oferuje bogatą gastronomię oraz mnóstwo atrakcji dedykowanych całym rodzinom.