Gdzie wprowadzono zakaz wchodzenia do wody?

Turyści planujący spędzić niedzielę nad morzem muszą przygotować się na zmiany. Z informacji udostępnionych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że dostęp do wody zablokowano na przeszło 20 nadmorskich kąpieliskach.

Najwięcej czerwonych flag powiewa na wybrzeżu w województwie zachodniopomorskim. Powodem wprowadzenia zakazów są głównie niebezpieczne warunki i silne falowanie morza. Zamknięto między innymi plaże w Rewalu, Pogorzelicy, Pustkowie oraz Trzęsaczu.

Podobnie wygląda sytuacja w województwie pomorskim. Kąpieli zabroniono na wybranych kąpieliskach zlokalizowanych na Półwyspie Helskim, w tym w Juracie, Kuźnicach i Jastarni. Służby ratownicze stanowczo proszą o respektowanie wprowadzonych zakazów i unikanie wchodzenia do wzburzonego Bałtyku.

Na plaży w Dziwnowie topiło się siedem osób:

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Zakwit sinic w województwie zachodniopomorskim

Wysokie fale to nie jedyny powód zamknięcia plaż. W Stepnicy, położonej nad Zalewem Szczecińskim, zakazano wchodzenia do wody z powodu wykrycia zakwitu sinic.

Cyjanobakterie, potocznie zwane sinicami, to organizmy obecne na Ziemi od milionów lat. Występują w wodach morskich i śródlądowych, a ich intensywne namnażanie w okresie letnim jest procesem w pełni naturalnym.

Do masowego rozwoju tych bakterii dochodzi najczęściej w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Kluczowe czynniki to wysoka temperatura wody, brak wiatru i opadów, a także wysokie stężenie substancji odżywczych, w tym fosforanów.

Sanepid ostrzega przed kontaktem z wodą zanieczyszczoną sinicami. Taka kąpiel może skutkować podrażnieniem skóry, wystąpieniem wysypki czy zaczerwienieniem spojówek. Z kolei połknięcie zakażonej wody może doprowadzić do problemów żołądkowo-jelitowych, takich jak nudności, wymioty, biegunka i silne bóle brzucha.

Sprawdzaj aktualne komunikaty GIS

Służby ratownicze przypominają, że warunki na plażach są dynamiczne. W ciągu jednego dnia zakazy kąpieli mogą być wielokrotnie wprowadzane i odwoływane, w zależności od zmieniającej się pogody i jakości wody.

Przed podjęciem decyzji o kąpieli w Bałtyku należy bezwzględnie sprawdzić aktualne ostrzeżenia wydawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosować się do oznaczeń na plaży. Czerwona flaga zawsze oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody, którego złamanie grozi niebezpieczeństwem.