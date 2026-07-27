Strefa SPA w hotelu Gołębiewski w Pobierowie już otwarta. Wnętrza ociekają luksusem

Hotel Gołębiewski Pobierowo. Strefa SPA już działa

Kompleks wypoczynkowy Gołębiewski w Pobierowie systematycznie poszerza wachlarz propozycji dla odwiedzających. Po udostępnieniu bazy noclegowej oraz słynnego Parku Wodnego Tropikana, przyszedł czas na długo oczekiwaną strefę SPA, która przyjmuje gości od 15 lipca 2026 roku. Zaprojektowano ją specjalnie z myślą o osobach pragnących uciec od wakacyjnego gwaru i zregenerować siły w gustownym otoczeniu. Przestrzeń zaaranżowano w wytwornym stylu, będącym wizytówką najnowszego przedsięwzięcia znanej sieci hotelowej.

Zajrzeliśmy do strefy SPA w hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

8

Goście mogą skorzystać z szerokiej oferty zabiegów

Świeżo udostępniona przestrzeń kusi zróżnicowanym katalogiem usług z zakresu pielęgnacji i odnowy biologicznej. Klienci mogą wybierać spośród różnorodnych masaży, kompleksowych rytuałów na ciało, specjalistycznych zabiegów na twarz, a także dedykowanych pakietów SPA, przygotowanych z myślą o potrzebach zarówno pań, jak i panów. Na gości czekają innowacyjnie wyposażone gabinety. Uruchomienie tej strefy wpisuje się w przyjętą strategię systematycznego rozbudowywania zaplecza rozrywkowo-wypoczynkowego, co zapowiadano już na etapie planowania obiektu.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie poszerza swoją ofertę

Monumentalny obiekt wypoczynkowy nad Bałtykiem zainaugurował działalność w czerwcu bieżącego roku, goszcząc pierwszych urlopowiczów. Od tego momentu zarząd systematycznie oddaje do użytku kolejne segmenty ogromnego kompleksu. Aktualnie odwiedzający mogą nie tylko nocować w komfortowych apartamentach i korzystać z bogatej oferty gastronomicznej, ale również relaksować się w Parku Wodnym Tropikana wyposażonym w kompleks basenów i saun, a od połowy lipca także w nowoczesnym centrum odnowy biologicznej.