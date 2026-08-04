Tour de Pologne z Międzyzdrojów do Szczecina. Kolarze zmierzą się na krótszej trasie

Tour de Pologne 2026. Drugi etap ruszy z Międzyzdrojów

Start drugiego etapu 83. edycji Tour de Pologne przewidziano na 4 sierpnia 2026 roku około godziny 13. Zawodnicy rozpoczną zmagania w Międzyzdrojach i obiorą kurs na Szczecin. Tym razem dystans wyniesie blisko 151 kilometrów, co stanowi spory kontrast wobec 234-kilometrowego odcinka pierwszego etapu. Co więcej, płaski profil trasy będzie stanowić doskonałą okazję do sprinterskich pojedynków.

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Tour de Pologne Koszalin [ZDJĘCIA Z I ETAPU]

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Pomorze Zachodnie na trasie Tour de Pologne

W trakcie drugiego dnia wyścigu zawodnicy przejadą przez szereg miejscowości w województwie zachodniopomorskim. Organizatorzy zaplanowali lotne premie LOTTO w Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie i Goleniowie. Dodatkowo kolarze będą mieli szansę zdobyć punkty na premiach specjalnych ufundowanych przez Grupę Transportową oraz firmę DPD.

II etap Tour de Pologne. Te miasta znajdą się na szlaku peletonu

Uczestnicy drugiego etapu Tour de Pologne 2026 odwiedzą wiele zachodniopomorskich miast i wsi. Po wyruszeniu z Międzyzdrojów peleton zamelduje się między innymi w sąsiedztwie Wolina, Kamienia Pomorskiego, Golczewa, Nowogardu i Goleniowa. Ostatnia faza rywalizacji poprowadzi sportowców wprost do Szczecina, gdzie rozegra się decydujący sprint do mety.

Gdzie kierowcy napotkają na zamknięte drogi?

Tour de Pologne to doskonała wiadomość dla fanów kolarstwa, ale też wyzwanie dla lokalnych kierowców. Na odcinku od Międzyzdrojów do Szczecina kierowcy muszą spodziewać się czasowych zamknięć i utrudnień. Poniżej lista kluczowych odcinków z największymi obostrzeniami w ruchu drogowym w trakcie trwania drugiego etapu:

DW 102 (Odcinek Międzyzdroje – Dziwnówek): całkowite zamknięcie na 90 minut przed przejazdem (od godz. 11:45)

DW 107 (Odcinek Dziwnówek – Kamień Pomorski): całkowite zamknięcie na 60 minut przed przejazdem (od godz. 12:44)

DW 106 (Odcinek Kamień Pomorski – Golczewo – Nowogard): całkowite zamknięcie na 90 minut przed (od godz. 12:30)

Lubczyna – Czarna Łąka – Pucice – Załom: całkowite zamknięcie na 60 minut przed przejazdem peletonu. (od godz. 14:49)

Szczecin Dąbie – aż do Trasy Zamkowej: całkowite zamknięcie na 60 minut przed przejazdem. (od godz. 15:00)

Trasa Zamkowa (Szczecin): zamknięcie na ok. 150 minut (w godzinach 15:15-17:30).

Trasa całego wyścigu Tour de Pologne 2026

Najbliższa odsłona Tour de Pologne została podzielona na siedem widowiskowych odcinków. Zmagania kolarzy zainaugurowano nad polskim morzem, a w kolejnych dniach peleton odwiedzi inne rejony kraju, finiszując podczas czasówki w Wieliczce. Oto pełen układ poszczególnych etapów: