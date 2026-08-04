Dziki Weekend 2026 w Policach czyli trzy dni sportowych emocji!

Krzysztof Baziuniak
2026-08-04 11:56

Tegoroczna edycja Dzikiego Weekendu ponownie przyciągnie do Polic setki miłośników biegania, aktywności outdoorowej i rywalizacji w niepowtarzalnej atmosferze dzikiej natury. W dniach 21-23 sierpnia 2026 roku uczestnicy zmierzą się z serią biegów o różnym stopniu trudności - od krótkich dystansów dla najmłodszych, po ekstremalne wyzwania dla najbardziej doświadczonych zawodników.

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Autor: Pexels.com

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych festiwali biegowych na Pomorzu Zachodnim, znany z niepowtarzalnego klimatu, malowniczych tras oraz rodzinnego charakteru wydarzenia.

Sportowe święto w Policach

Dziki Weekend to nie tylko biegi - to spotkanie ludzi, których łączy pasja do ruchu i natury. Wydarzenie od lat buduje swoją markę jako jeden z najbardziej charakterystycznych festiwali biegowych w regionie, a jego niepowtarzalny klimat sprawia, że wielu uczestników wraca tu co roku.

Jeśli szukasz sportowego wyzwania, chcesz spędzić aktywny weekend lub po prostu poczuć atmosferę dzikiego biegania - Police w sierpniu są miejscem, w którym warto być!

Na miejscu oczywiście nie zabraknie również pomarańczowej strefy Patrolu Eska Summer City

Szczegółów szukajcie na stronie orgzanizatora!