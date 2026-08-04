Problemy z klimatyzacją w hotelu Gołębiewski wróciły? Goście narzekają. "Było mega gorąco"

Klimatyzacja w hotelu Gołębiewski. Goście pytają o warunki podczas upałów

Na jednej z facebookowych grup poświęconych hotelowi pojawił się wpis osoby planującej tygodniowy pobyt. Autor posta poprosił obecnych gości o szczere opinie dotyczące działania klimatyzacji, zwłaszcza w czasie wysokich temperatur.

Do osób które są aktualnie w hotelu. Zastanawiam się czy zarezerwować tygodniowy pobyt w okresie upałów, bo kolejna osoba informuje o problemie z klimatyzacją. Czy to prawda, że w pokojach i w miejscu śniadań jest zbyt ciepło? Relacjonował 7 piętro, problem z chłodzeniem pokoju (27C) i problem z ciśnieniem wody - czytamy w poście na Facebooku.

Autor: AL/ Facebook

Goście potwierdzają. "W piątek było mega gorąco"

Pod wpisem szybko pojawiły się pierwsze komentarze osób, które niedawno korzystały z hotelu. Jedna z użytkowniczek napisała, że spędziła weekend w apartamencie trzyosobowym i również zauważyła problemy z klimatyzacją.

Niestety z klimatyzacją jest problem. W piątek było mega gorąco - czytamy w sekcji komentarzy.

Jednocześnie autorka komentarza zaznaczyła, że jej zdaniem warto spojrzeć na sprawę z pewnym wyrozumieniem:

Muszę usprawiedliwić hotel, ponieważ to nowy obiekt i wszystko jest testowane. W sobotę padało, więc było chłodno. Osobiście polecam z całego serca.

Klimatyzacja w hotelu Gołębiewski Pobierowo

Temat klimatyzacji w hotelu Gołębiewski w Pobierowie pojawiał się już wcześniej. W pierwszych tygodniach funkcjonowania obiektu część gości informowała o trudnościach z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w pokojach, szczególnie podczas upałów.

Książulo sprawdził najdroższy apartament w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Szybko uciekł. Jest stanowisko obiektu.

Wpływało więc wiele reklamacji, a obiekt tak odpowiadał na zażalenia odwiedzających: Hotel Gołębiewski odpowiedział na reklamacje gości. "Jesteśmy w rozruchu"

Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo