Problemy z klimatyzacją i wodą w hotelu Gołębiewski

Od momentu otwarcia największego hotelu nad polskim Bałtykiem w mediach społecznościowych pojawiają się relacje gości opisujących różnego rodzaju niedogodności. W ostatnim czasie temat reklamacji zrobił się wyjątkowo głośny za sprawą Książula, który odwiedził hotel i nie był zadowolony - Książulo sprawdził najdroższy apartament w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Szybko uciekł. Jest stanowisko obiektu.

29 czerwca miałam okazję być ponownie w hotelu i po rozmowach z gościmi okazało się, że również część z nich miała problemy podobne do tych, o których wspominał znany influencer w swoim filmie. Postanowiliśmy więc zapytać o to pracowników hotelu, w tym m.in. dyrektorkę obiektu Barbarę Garczyńską i członkinię zarządu Agnieszkę Gawińską-Rucińską. Szczegóły poniżej.

Hotel Gołębiewski odpowiada na reklamacje gości

Reklamacje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie to ostatnio gorący temat, a co sądzą o nim osoby, które odpowiadają za obiekt?

Jesteśmy na etapie rozruchu, więc to są wszystko takie bolączki wieku dziecięcego. Na bieżąco reagujemy i rozwiązujemy te problemy. Żaden klient nie zostaje bez odpwiedzi, na każdą reklamację mamy tutaj zespół i reaguje na bieżąco na wszystkie takie reklamacje zgłaszane przez klientów - mówiła Agnieszka Gawińska-Rucińska. Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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W komentarzach zawrzało. Tak internauci ocenieli hotel

Pod naszym wideo na Facebooku szybko wywiązała się dyskuja. Według sporej części internautów taka postawa hotelu nie wróży nic dobrego, podobnie jak problemy, które występują obcecnie podczas pobytów.

Jak są w fazie rozruchu to powinni być przygotowani na różne niespodzianki.

Jak na starcie takie cuda to nie wróżę długiego życia hotelu

Oczywiście pojawiają się również komentarze broniące całej sytuacji, która dzieje się obecnie w hotelu.

Każdemu się nie dogodzi...a ludziska tak czy inaczej będą narzekać..na wszystko

Zdania są więc podzielone i pozostaje nam wierzyć, że sytuacja w hotelu ustabilizuje się już w niedalekiej przyszłości!

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